2018-08-16

記者吳亮儀／台北報導

單親爸爸要注意身心狀況！董氏基金會指出，《英國醫學期刊》曾刊登研究指出，單親父親的健康狀況較差。

這項研究是加拿大學者從《加拿大社區健康調查（2001–2013）》的資料中，選取1058名的單親父親、2萬692名有伴侶的父親以及5725名單親媽媽的資訊，透過分析，調整社會人口、壓力源和生活方式等因素後，比較各組身心健康狀況，瞭解他們在自評健康和心理健康上的差異。

結果發現，單親父親和母親在自評健康上感到「不良／還好」的機率，分別為11.6%和12.5%；心理健康則為6.2%和8.4%。這些機率在經過多變數調整後改變不大。

然而在調整社會人口因素後，單親父親在自評身體健康以及心理健康上比有伴侶的父親呈現出較高的「不良／還好」機率。然而，這些差異在考慮了壓力源，結果顯示，相較於有伴侶的父親，單親父親在自評健康和心理健康上與單親母親一樣呈現較差的狀態。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，「任何人都可能出現問題」，不管是什麼原因導致單親，但是面對現況，與避免沉溺於不悅的情境更為重要，比起讓孩子在永無寧日的家庭環境裡，「單親」或許是一個不得不的選擇。

同樣需要傾訴對象

董氏基金會提醒，單親爸爸的親友不用過於擔心或給予歧異的眼光，他們其實與單親媽媽是一樣的，並不會更處於劣勢，建議親友可以協助其處理簡單的家務、分擔托育照顧時間，甚至成為其傾訴的對象，但切記不要給予過多的允諾，避免造成另一種傷害。