每天穴位按摩 安神好入睡

2018-08-16

記者蔡宗勳／嘉義報導

失眠很惱人！中醫師指出，根據「台灣睡眠醫學學會」研究資料，我國慢性失眠症盛行率11.3%，由於失眠會降低工作效率，增加交通意外事故風險，罹患心血管疾病的機率也大增，甚至引發憂鬱症或其他精神疾病，建議透過穴位按摩來改善，讓一夜好眠。

睡前泡腳20分鐘 可舒緩壓力

大林慈濟醫院中醫部醫師鄭秝丞指出，以中醫觀點來看，男性更年期失眠與心、肝、腎的臟腑機能退化有關，建議平日做些家庭保健，如睡前泡腳是簡單又方便的選擇，用一盆溫熱的水浸泡雙足至腳踝以上，約15至20分鐘，可舒緩整日的壓力與疲憊感，也有安定心神、促進下肢氣血循環、減少痠痛或抽筋等功效。

穴位按摩也是中醫的法寶之一，可按摩百會、神門、太衝及湧泉穴，每天1至2次，每個穴位約5分鐘。

●百會穴：位於頭頂正中央，在兩耳之間的連線與兩眉正中到頭頂連線的交接處，可化解疲勞、預防頭暈、頭痛，促進新陳代謝等，有助於釋放腦部壓力，幫助入睡。

●神門穴：位於手腕內側，小指向下延伸至手腕關節的橫紋處，有鎮靜、安定心神、補益心氣的功效，可調節自律神經、緩解心神不寧以及改善神經衰弱、多夢、健忘等症狀。

●太衝穴：位於大腳趾和第二趾趾骨結合處上方的凹陷中，可疏肝理氣、解除壓力、清瀉肝火，協助安定憂慮、鬱悶、焦躁等情緒問題。

●湧泉穴：位於腳底中間凹陷處，在足掌前1/3處，有「長壽穴」之稱，可鎮靜安神，改善憂鬱、失眠、神經衰弱等現象。