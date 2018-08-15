學者：開發帶狀自由行 吸引高端客

2018-08-15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕來台旅客自由行佔八成，如何提升消費力成為提升觀光外匯挑戰重點。學者表示，自由行消費型態較貼近一般民眾，「買十盒鳳梨酥當然比不上一塊玉石」，但近年越來越多國際品牌酒店進駐，飲食又有米其林光環加持，台灣可多包裝高端消費產品或「帶狀」行程，吸引更多高端消費客來台。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，以往中客團接受旅行社安排，較常購買珊瑚和玉石等高單價產品，其中涉有回扣等市場經營生態問題。自由行旅客消費較隨興，以紀念品或特色物產為主，因此消費金額會不如團客。

陳家瑜認為，自由行留台天數影響到總體觀光外匯成長，若能增加停留天數就能增加消費，政府應思考如何將自由行旅客的「點狀」行程開發成「帶狀」，例如從大台北拉到台中，甚至延伸到南台灣。

此外，陳家瑜表示，商務客在非觀光團體中屬於高消費力客群，透過爭取國際型會議、會展來台舉行也是一種方式。她也建議，台灣近年有許多國際酒店品牌進駐，飲食上又有米其林光環加持，業者可趁此機會開發高端旅遊產品。

對於自由行成主流，傳統旅行社如何因應？創意旅行社董事長李奇嶽指出，團體旅遊仍有其存在價值，可提供當地接待條件不佳，或一般旅客無法自行抵達的旅遊服務；此外，團體旅遊採量化採購，相對旅遊成本低。但他也指出，在自由行盛行趨勢下，團客市場會漸萎縮，中小型的旅行社可能越來越難生存，旅遊市場恐將呈現大者恆大的Ｍ型化發展。

陳家瑜認為，自由行旅客來台後還是有部分交通需求，例如許多旅行社針對日客提供故宮、九份、鼎泰豐一日遊，針對港澳旅客跨縣市旅遊提供包車服務。

台北市旅行公會副理事長柯牧洲也表示，旅行社可提供墾丁、台東、花蓮一日遊的接駁，或是花蓮兩天一夜遊等產品，KLOOK、KKday等旅遊平台都可見。