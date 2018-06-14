《謠言終結站》母西瓜才甜？農委會：西瓜沒分公母

2018-06-14

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「西瓜分公、母，母的才好吃」，並指稱「瓜底有瓜臍，是個小黑圈，圈大是公瓜，圈小是母瓜」、「瓜表面紋路整齊且有規則的是母瓜，反之則為公瓜」、「瓜蒂（蒂頭果梗）直直一條線是公瓜，籽多籽大，口感粗淡；捲曲圈起來是母瓜，瓜籽小且少，口感細甜」，但農委會澄清西瓜並無公、母之分。

西瓜花朵才能分公母

農委會台南區農改場場長王仕賢解釋，西瓜的果實無公、母之分，而是西瓜的花朵可分公、母。西瓜開花為雌雄同株異花，也就是同一株可分別長出公花與母花，公花主要提供花粉、母花則是結果實，換句話說，市售西瓜全部均是母花的果實，並無公母之分，自然也就沒有挑選方式的差異。

目前正值西瓜盛產季節，農委會建議，選購西瓜時，想要挑出香甜又多汁的西瓜，外觀可選擇表面光滑完整、顏色青綠明亮、花紋清晰鮮明、果梗呈捲曲狀、瓜蒂部分些微凹陷的西瓜，同時可拍打果皮，選擇發出聲音清脆響亮的西瓜。

打針增加甜度也是謠言

王仕賢則指出，今年因為氣候較為高溫、乾旱，西瓜相對甜度更高，甘甜口感是炎熱夏季消暑的好選擇。

過去網路也曾經傳出西瓜被注射化學藥劑增加甜度，農委會則澄清屬於不實訊息，主要是業者品種改良、提升栽培技術，造成普遍甜度超過12度以上，不必另外打針增加甜度，且果實注射糖水容易造成果肉腐爛，導致品質敗壞，可能影響收益，因此並無注射化學藥劑增加西瓜甜度的事情，民眾不要輕信，可安心食用。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅強調，西瓜含水量高，並有鉀離子、纖維質，且紅肉有茄紅素等，建議每天可吃2份水果，每份約一個拳頭大小，以西瓜來說，切丁大約2碗。