《謠言終結站》生薑、仙人掌止牙痛？ 牙醫︰不要聽信偏方

2018-06-07

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「生薑、仙人掌可止牙痛」，據稱「牙痛時，取一片生薑，咬合於痛處，或是取一片新鮮肥大的仙人掌，用水洗凈，剪去表面的刺，再對剖切成兩片，將帶液體的那一面貼在臉上牙痛的部位，均可緩解牙痛」，但牙醫師表示，從來沒有聽過這種說法，呼籲民眾牙痛仍應就醫。

應速就醫 以利對症治療

中華民國牙醫師公會全聯會常務理事、台北醫學大學牙醫學系部定助理教授江錫仁表示，牙痛的原因有很多，例如蛀牙，但蛀牙程度不同，疼痛位置也不同，像初期蛀牙範圍僅涉及琺瑯質，可能不會有什麼特別的感覺，等到進一步擴及象牙質時，遇到冰冷的食物會出現酸軟感，一旦延伸到接近神經部位，則是遇到熱食時會出現痛感。

江錫仁指出，國人常見的牙周病也會因為牙齦發炎造成牙痛，或是口腔黏膜破皮導致口腔潰瘍，患者一樣會出現牙疼的感覺。

江錫仁強調，利用生薑、仙人掌可止牙痛的說法，自己從未聽過，是否有科學實證還有待查證，但提醒民眾若有牙痛症狀，最好儘速就醫，找出疼痛原因，以利對症治療，不要聽信來路不明的偏方，以免延誤治療、病況惡化。

中華民國牙醫師公會全聯會常務理事陳世岳強調，他也從未聽過生薑、仙人掌可止牙痛的說法，呼籲民眾不要輕信，另若刷牙有流血的情形，恐怕牙齒已有狀況，應該進一步就醫檢查。