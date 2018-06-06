視網膜中風 血管阻塞眼病變

2018-06-06

記者鄭名翔／苗栗報導

苗栗縣60歲陳姓果農日前修剪果樹時，感覺左眼視線模糊，原以為只是疲勞睡一覺就好，但隔天情況非但未見好轉，甚至「伸手不見五指」，這才急忙就醫，經醫師檢查發現，老翁視網膜已瀰漫性出血，確診為「缺血型視網膜中央靜脈阻塞」，也就是俗稱的「眼中風」，經3個月治療後，有效改善老翁視力。

為恭紀念醫院眼科醫師奚道均表示，老翁就診時，左眼僅能勉強看到眼前15公分的物品，透過眼底檢查發現為瀰漫性視網膜出血，進一步做眼部電腦斷層掃描檢查，可看見黃斑部水腫，確認為「眼中風」，若延遲就醫，恐使眼靜脈血管淤塞病變惡化，嚴重將導致失明。

三高慢性病患 屬高危險群

奚道均說，造成視網膜血管阻塞可能原因包括：體內血液濃稠度增高，甚至發生凝血，其中最常見為膽固醇栓塞；若血壓控制不當，高血壓或血管硬化時，皆可能壓迫靜脈，導致血液流通不順，將嚴重影響視網膜功能，而青光眼病患因眼壓過高，更是眼中風的高危險群。

陳姓果農確診為眼中風後，醫師先給予眼內注射抗血管內皮細胞生長因子藥物治療，並搭配內科控制其高血壓宿疾，經過3個月的追蹤治療，有效抑制視網膜新生血管及黃斑部水腫，視力也提升至0.6，可以正常生活、工作。

奚道均指出，目前針對靜脈阻塞的病因治療效果有限，最有效的方式是透過注射類固醇藥物搭配視網膜雷射治療，除可消除水腫及降低炎症反應，幫助視力恢復，而雷射則可破壞缺氧的視網膜，預防血管併發症。

奚道均強調，預防眼中風勝於後續治療，呼籲若患有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病患，皆屬眼中風高風險群，應定期接受眼睛檢查，才能保障靈魂之窗。