視神經中風 誤認老花視茫茫

2018-06-06

記者陳心瑜／新北報導

65歲的劉先生起床時，左眼突然幾乎看不見，但因為不腫不痛，拖了將近一週才就醫，亞東醫院眼科部眼神經科主任黃子倫診斷後發現，劉先生罹患俗稱「視神經中風」的「非動脈性前部缺血性視神經病變」，趕緊施以類固醇治療，保住他僅存的0.01視力。

黃子倫說，視神經中風的症狀為單眼無痛急性視力模糊，或是上、下半部視野缺損，甚至常有患者誤認視力模糊為老花眼，置之不理，但視神經中風發作後，4到6週後神經就會萎縮，雙眼視力恐永久受損，必須立即就醫，消除視神經水腫，保護還沒受傷害的神經纖維。

眼睛像蒙層紗 注射類固醇治療

劉先生昨天表示，當天起床後「左眼就像蒙上一層布，模糊一片，只有微弱的光」，當時不以為意，過了一週才就醫，沒想到會差點喪失視力。

黃子倫說，民眾通常聽過視網膜中風，較不熟悉視神經中風，「視神經」就像是連接眼睛和大腦的電纜線，負責收集視網膜上的感光細胞，並傳遞到大腦，形成影像，若眼球健康但是視神經受損，仍無法看見。

「視神經中風」發作原因不明，高風險族群為「三高」患者、睡眠呼吸中止症患者，也常因夜間低血壓（臥睡血液灌流不足）或服用特定藥物者，如讓血管急速擴張的壯陽藥等。

55歲以上民眾更要注意，建議民眾至少每年一次至眼科檢查，糖尿病患者則為每3個月一次。

黃子倫表示，眼中風一般分為「視神經中風」和「視網膜中風」，兩者症狀和治療方式不同。「視神經中風」的症狀為一層紗擋住視野，治療方式是注射類固醇；「視網膜中風」則是影響中心視力，治療方式是藥物注射與雷射。不論如何，只要遇到急性的視力喪失，就應該趕緊就醫。

確保視力 把握發病2週黃金治療期

黃子倫提醒，「視神經中風」目前還沒有有效療法，唯有在發病的兩週黃金治療期緊急處理，才有機會保有視力，改善視野的廣度和亮度。