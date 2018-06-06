南部、東部 週末可望迎甘霖

2018-06-06

〔記者蕭玗欣、萬于甄、周彥妤／綜合報導〕南部及東部在週六至下週二都有降雨機會！中央氣象局表示，菲律賓東方海面的兩個熱帶性低氣壓，週四過後有機會重組，並增強為今年第四號颱風，預計週六、日最靠近台灣東南部海面，可望為東部及南部地區帶來雨水。緊接著下週一、二，受南海熱帶低壓北移影響，東部及南部仍有降雨機會。

南化水庫小有進帳

全台盼甘霖，進入第一階段限水的台南地區，四日下午總算等到一波水氣，替南化水庫集水區帶來四十三毫米的降雨量，預計入流量一二八萬噸；高屏山區近期也有些降雨，因此連日來從甲仙攔河堰引水一九○萬噸進南化水庫蓄存，合計增加台南地區五天的用水量。

翡翠水庫蓄水率53％

另翡翠水庫集水區今年三至五月累計降雨量僅佔歷年同期的卅八％，為卅年來降雨量最少的一年。不過，台北翡翠水庫管理局表示，目前有效蓄水量約有一．八億公噸，蓄水率五十三％，評估八月底前供水無虞。

氣象局預報員程川芳表示，全台週四以前天氣穩定，白天炎熱，西半部、宜花平地及各地山區可能有午後雷陣雨。而目前南海、菲律賓東方海面共有三個熱帶性低氣壓發展中，原預估南海的熱帶性低氣壓昨有機會成為今年第四號颱風艾維尼，由於發展環境不佳，成颱機率低。美國模式認為，該系統經海南島後將直撲中國，對台幾乎沒影響；歐洲模式指出，該系統在海南島打轉期間有機會再增強，下週二、三東移到呂宋島，是否影響台灣仍有變數。

下週一、二有機會持續降雨

至於菲律賓東方海面的兩個熱帶性低氣壓，週四過後有機會整合並增強為颱風，未來將北上琉球群島，預計週末最靠近台灣東南部海面，為東部及南部地區帶來降雨，雨量多寡則視距離台灣的位置而定。另下週一、二受南海熱帶低壓北移影響，南部、東半部降雨機率可望提高。