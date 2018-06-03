原物料上漲 粽店咬牙凍漲

2018-06-03

豬價漲逾2成

〔記者楊心慧、蕭婷方／台北報導〕端午節倒數兩週，昨天傳統市場知名肉粽店已有大批民眾到現場採買。今年因天氣熱豬肉供應減少，價格上漲近兩成，連包粽常用備料魷魚、蝦米與香菇等原物料平均也上漲一成多，粽葉、鹹蛋黃等價格居高不下，不過多數店家均「凍漲留客」，自行吸收上漲的成本。

端午節將至，肉粽相關原物料已悄聲喊漲。台北市環南市場肉販柯碧霞表示，兩週前品質好的豬肉每公斤批發牌價約七十五元，昨日每公斤批發牌價已達八十八元，漲幅達一成七。實際走訪環南市場，包粽子最常用的三層肉零售價格每台斤約一二○元，相較兩週前每台斤約一一○元，漲幅近一成。柯碧霞預估，至端午節豬肉價格還會一路上漲。

至於目前品質較佳、蝦肉較大的劍蝦製成的蝦米，迪化街每台斤售價約四八○元，相較去年同期每台斤四二○元，上漲約一成五。乾貨店家分析，由於本土基隆港蝦米捕撈量銳減，才會導致價格上揚。

迪化街老店正新老闆吳榮河表示，今年阿根廷大尾魷魚捕撈量銳減，魷魚年後每台斤約六百元，至今每台斤已漲至七百元，漲幅約一成六。市場零售攤商也私下表示，部分魷魚零售價漲幅甚至超過三成，至於香菇，小朵每台斤約一千元，相較去年同期每台斤九百元，上漲一成一。

昨天台北南門市場已有大批民眾排隊購買肉粽，人潮綿延至少卅公尺。排隊買肉粽的蔡太太說，現在原物料上漲，自己在家包肉粽沒有比較划算，還要時間成本與人力，算一算還是買現成的比較好。

端節將屆 傳統市場已見採買人潮

南門市場億長御坊林姓員工表示，老闆娘自行吸收漲價的成本，就是要回饋顧客。立家湖州粽老闆也說，端午節前原物料大多會上漲，節後價格大多會回穩，店內肉粽並未漲價。

南園食品店鍾姓老闆娘也說，就算成本上升，店內肉粽還是沒漲價，漲幅成本皆自行吸收。