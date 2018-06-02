台南孔廟8御匾 首度卸下做研究

2018-06-02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國家級古蹟台南孔廟啟動硬體修復工程，為避免工程影響，有八塊清代御匾首度卸下，同時進行調查研究；台南市文化局強調，各御匾卸下後，研究人員才能近距離量測尺寸，針對其材質、拼接、塗裝層現況及歷次修繕狀況，進行比對分析與內涵調查，確切掌握其既有保存狀況，以利後續管理維護。

針對材質、塗裝 比對分析

台南孔廟擁有八塊清治時期御匾，分別是：康熙所頒「萬世師表」、雍正所頒「生民未有」、乾隆所頒「與天地參」、嘉慶所頒「聖集大成」、道光所頒「聖協時中」、咸豐所頒「德齊幬載 」、同治所頒「聖神天縱」及光緒所頒「斯文在茲」。

文化局強調，為確保八塊清代御匾卸下後能妥善安置，拆卸過程中皆有適當保護包裝措施，調查團隊也為御匾特別量身訂做鋼骨結構匾架，讓御匾避免受潮髒污，匾架具旋轉功能，研究團隊可檢視御匾背面，了解拼接狀況，亦可旋轉至適當角度進行科學檢測或拍攝。

文化局表示，主要進行御匾歷史文獻梳理，並提供工藝形制風格分析，透過科學檢測，深度剖析古物價值，有助後續指定為重要古物或國寶列級。

206地震受損 最近啟動修復

國定古蹟台南孔廟因二○一六年「○二○六」美濃地震受損，今年六月啟動修復工程，預計明年十二月完工，是孔廟三十多年來最大規模的整修。