瞄準黑洞 我設地表最強望遠鏡

2018-05-30

北極圈首座天文觀測站 解析度比光學望遠鏡高千倍

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院天文所團隊改裝架設的地表最強望遠鏡「格陵蘭望遠鏡」，是第一個架設在北極圈內的天文觀測站，能抵抗零下七十一度的低溫，還有機會讓人類首次看到黑洞。

中研院天文所加入黑洞觀測計畫

中央研究院天文及天文物理研究所花費七年時間，從二○一一年起，與哈佛大學「哈佛—史密松天文物理中心」天文團隊合作架設格陵蘭望遠鏡，去年終於克服氣候條件成功設置，成為全世界唯一位於北極圈內的次毫米波天文觀測站。

中研院昨宣布，今年四月起台灣正式加入國際大型黑洞觀測計畫，團隊成員都對觀測到黑洞相關影像深具信心，希望一年內就有成果。

研究員陳明堂指出，二○一一年美國國家科學基金會等單位授權研究團隊，使用ALMA北美團隊興建的十二公尺原型機望遠鏡，團隊將望遠鏡重新改裝，以適應酷寒環境，搬遷到格陵蘭使用。

「解析度相當於從地球上可以清楚看到月球上的一顆棒球。」陳明堂指出，今年四月格陵蘭望遠鏡正式加入「事件視界望遠鏡」（EHT）全球陣列計畫觀測，透過與其他電波望遠鏡相連形成的陣列，影像解析能力比全世界最強的光學望遠鏡還高一千倍，將用來觀測星系中的超大質量黑洞。

到目前為止，全世界尚未有任何研究團隊取得黑洞相關影像。陳明堂說，格陵蘭望遠鏡主要目標是距離太陽系約五千萬光年的「M87星系」黑洞，體積比銀河系還大上一千倍，去年底已成功接收來自太空的電波訊號，代表可正常運作；經過模擬也可看到黑洞相關影像，取得畫面指日可待。

改良天線 可抗攝氏-71度難關

國家中山科學研究院則提供技術升級望遠鏡天線等設備，副院長葛平亞說，天線原本是在平地使用，要送到極地工作，必須重新修改，而且本來的天線不耐寒，中科院透過調整結構和材質，讓天線可以在負七十一度的低溫存活，並減少雜訊。

發起計畫的中研院院士賀曾樸也是天文所首任所長，他說，台灣在北極圈設立了第一個天文觀測站，且將ALMA原型望遠鏡改裝後，解析力是原型的一百萬倍，證明「台灣可以跟國際競爭，做到世界級水準」。