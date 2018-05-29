延平郡王代言 成功啤酒下月限定上市

2018-05-29

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市古蹟紀念品今年初首度請來「神級代言人」延平郡王鄭成功加持，新產品「成功洋芋片」一推出就在網路爆紅，古蹟區銷售點屢屢缺貨，文化局近日將再度打出成功牌，與善化啤酒廠合作推出「成功啤酒」，除了沿用口號「一定要成功」外，背後還有「成功加倍」的吉祥意喻。

文化局古蹟營運科積極推出創意產品，將鄭成功文物館的鎮館之寶、也是市定古物「鄭成功畫像（那須豐慶摹本）」，加上當代流行元素「LOVE」手勢，主打「一定要成功」口號，成功創造話題，為古蹟另類行銷。從2月到5月22日，已賣出超過3萬多包洋芋片，銷售金額逾133萬元，帶動古蹟區紀念品銷售業績也較去年同期成長25%，今年前4個月收入逾4700萬元。

「成功啤酒」同樣由鄭成功代言，這一次鄭成功沒有比手勢，臉卻紅了，一手拿著啤酒、一手抱著大麥或荔枝，商品上還有「MY WAY成功滋味」、「荔枝成功滋味」及「一定要成功」的口號，相當討喜。

文化局表示，成功啤酒由文化局開發、委由台酒公司善化啤酒廠生產，預計6月中下旬上市，為古蹟區限定。善化啤酒廠的前身為「成功啤酒廠」，1罐啤酒、2個成功，因此有「成功加倍」的好兆頭，希望能讓古蹟的形象也變得更年輕、時尚。

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