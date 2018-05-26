研究登國際期刊／颱風後撿鳥巢 研究團隊常跟清潔隊搶

2018-05-26

〔記者簡惠茹／台北報導〕走進中研院生物多樣性研究中心助研究員洪志銘研究室，窗邊就堆著大大小小、各式各樣的鳥巢，有的是球狀、有的是杯狀。洪志銘笑說，颱風過後，就是撿拾鳥巢的最佳時機，研究團隊常要跟清潔隊搶時間，把鳥巢帶回來研究。

中興大學生命科學系大三生方怡婷任第一作者，關於鳥巢與鳥類演化方式之研究，五月份登上國際頂尖期刊「自然通訊」，提供研究題目方向的就是中研院生物多樣性研究中心助研究員洪志銘、端木茂甯。

洪志銘說，研究團隊統整出八千多種鳥巢，資料量比以前相關研究龐大；過去研究鳥巢時，通常只看單一特徵，這次他們分析鳥巢外型結構、所在位置和附著方式三種特徵的演化史，更為全面；研究提供比較直接的證據，證明鳥巢演化和鳥的演化密切相關。

洪志銘說，原本鳥類都在地面上生蛋，但六千五百萬年前恐龍滅絕後，地球空出許多生存和繁殖的空間，鳥類開始構築不同結構的巢；三千萬到四千萬年前，鳥類又出現第二次「輻射演化」，亦即構築更複雜的巢，如球狀和杯狀，並發展不同的附著方式，顯示鳥巢除了是鳥類繁衍後代重要工具外，在鳥類適應演化上也占舉足輕重的地位。

研究發現，鳥類演化關係越近，巢的結構越相像，這可能是因為鳥巢結構受到鳥先天能力基因的影響；築巢位置容易受外在環境壓力影響，跟演化較為無關；鳥巢附著方式則大多由底部支撐，較為精細的附著方式出現在晚近演化歷史。

端木茂甯指出，此研究是近來較大規模且完整的鳥巢演化史研究，未來還可以從鳥巢演化，觀察全球環境變遷與長期的鳥類演化。