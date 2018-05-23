腎病吃楊桃中毒 溫柔婦變躁動

2018-05-23

記者張軒哲／台中報導

62歲的林姓婦人平日個性溫和，卻突然精神不濟、躁鬱難安，嘔吐數次就醫。醫師檢查發現，她因長期糖尿病導致腎病變，嗑了一大顆楊桃消暑，卻因腎功能不全，無法代謝楊桃中含有的特殊神經毒素，導致中毒才會躁動，拖了2天才就醫，若再延遲治療，將可能進一步演變成抽搐、昏迷，甚至猝死，幸好緊急洗腎3天後康復。

嚴重者會抽搐、昏迷 甚至猝死

生津解渴的楊桃或楊桃汁是夏日深受民眾歡迎的消暑水果，光田醫院大甲院區腎臟內科醫師張淑鈺指出，楊桃中獨特的神經毒素Caramboxin對一般民眾來說，可輕易從腎臟代謝掉，沒有影響。然而慢性腎臟病第3期以上患者，因腎臟已無法正常代謝，Caramboxin持續在身體累積吸收下，讓腦神經過度興奮，出現精神官能症狀，嚴重者若出現癲癇症狀，即使治療後也可能有比較不佳的預後，應該避免食用。

楊桃中特殊毒素 正常腎可代謝

林婦罹患糖尿病多年，雖積極控制血糖，卻未留意到自己的腎臟功能，已逐漸病變成最末期的第5期，無法代謝楊桃內的神經毒素，嗑完一大顆親友贈送的楊桃後的2小時出現嘔吐症狀，家人原以為是吃壞肚子，觀察2日症狀未改善，決定就醫。

張淑鈺發現婦人眼神渙散、雙眼圓瞪且躁動不安，家人指稱婦人其實個性內向、溫和，近來失眠、精神不佳，進一步追查出婦人是楊桃中毒，緊急洗腎代謝。

張淑鈺提醒，偶有慢性腎病患者不慎吃到楊桃，或喝到楊桃汁或拌有楊桃的小菜，多在出現輕度打嗝等腸胃症狀時，就會有所警覺就醫治療，而婦人在不知情狀況下食用，吃完出現中度躁動、混亂的神經官能症狀時也無警覺，可能在短時間內就會猝死，提醒腎病末期患者要留意，糖尿病患者也要隨時留意腎臟健康。

慢性腎臟病患若誤食楊桃也別驚慌催吐，可先自我觀察，留意食用1-2小時後，有否出現腸胃不適、打嗝或噁心、嘔吐等輕度的中毒症狀；或是直接中度以上的中毒就會有精神躁動不安、抽搐等情況，建議有輕度症狀還是要到醫院掛腎臟科門診，若已出現中度症狀或症狀無法忍受，就建議立刻就醫掛急診治療。