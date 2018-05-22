賴揆：2019 年為地方創生元年

2018-05-22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院昨日召開第一次「地方創生會報」，由國發會報告「我國地方創生國家戰略初步構想」，行政院長賴清德肯定推動地方創生政策，來促進島內移民、都市減壓，正式將二○一九年定為「台灣地方創生元年」。

賴揆並透過臉書發文表示，未來政府將透過擬定地方創生精神的策略與行動方案，據此逐步推動，以緩和台灣總人口減少，及高齡少子化趨勢，達成二○三○年總生育率達一．四，總人口數不低於二千萬人的願景，並透過地方創生的執行，來達成「均衡台灣」目標。

賴揆提及，台灣長期以來建設重北輕南，加上人口往都市集中，為因應未來嚴峻的人口與國家競爭力問題，地方創生的啟動，刻不容緩。因此行政院召開地方創生會報，目的在協助地方發揮特色，吸引產業進駐及人口回流，藉此繁榮地方，進而促進城鄉、區域均衡適性發展。

發揮地方特色 達成均衡台灣目標

賴揆強調，地方創生是一項需要全民參與的跨領域整合工作，由下而上從社區的需求與民眾需要，型塑全民共識，再成為一種全民運動，成功的關鍵在於產官學研社各界的全面參與。

據了解，行政院成立的「地方創生會報」，由中央部會、地方政府、民間產業負責人與學者專家組成，包含台積電慈善基金會董事長張淑芬、台灣金融控股公司暨台灣銀行副總經理許志文、中華民國工業設計協會秘書長郭介誠、信義房屋董事長周俊吉、全球品牌管理協會理事長陳春山、屏東縣長潘孟安等人。

該政策未來將由國發會負責統籌，並協調整合部會地方創生相關資源，落實推動地方創生工作，行政院日前通過的「新經濟移民法草案」為因應對策之一，預定在立法院下會期送請審議。

賴揆表示，行政院將地方創生的政策執行，提升到院級會報，不只要彰顯政府對於均衡台灣，縫合城鄉差距的重視，更重要是希望透過公私資源的整合，建構中央與地方的協調平台，讓相關的預算與資源分配可以合理化，發揮最大效益。