老人藥費近700億 集中三高、心血管疾病

2018-05-22

〔記者林惠琴／台北報導〕我國六十五歲以上老年人口占總人口已達十四．○五％，進入高齡社會，而老人醫療費用通常是一般人三至四倍，健保署統計，過去五年老人健保支出從二千億元成長至去年二千六百億，占健保總額近四十％，其中，就以藥費近七百億元最多。

健保署專委黃兆杰表示，去年老人藥費申報金額前三名藥品依序是降低發生中風、心肌梗塞或粥狀動脈栓塞的「保栓通膜衣錠七十五毫克」，適應症是高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症的「冠脂妥膜衣錠十公絲」，以及高血壓、心絞痛的「脈優錠五毫克」，均為心血管疾病用藥。

此外，檢視老人藥費申報金額第四至十名藥品，除第四名「Ｃ肝全口服新藥」與第七名治療晚期腎細胞癌、肝細胞癌的「蕾莎瓦膜衣錠兩百毫克」外，其餘也大多為三高或心血管相關用藥。

中華民國心臟學會理事長林俊立表示，台灣平均每廿七分鐘有一人死於心臟疾病，其中急性心肌梗塞更讓人措手不及，過去多好發於老年人，也視為老年病。患者必須長期且持續地接受藥物治療，才能避免心肌梗塞復發或造成心臟衰竭等。

在三高方面，中華民國糖尿病學會秘書長林時逸說明，國內糖尿病患者約達一百八十至二百廿萬人，約四十％是老人，且有「一高」會提高「三高」發生機率，糖尿病患者約三、四成有高血壓或高血脂，治療也必須控制血壓、膽固醇。

台灣高血壓學會理事長王宗道指出，國內高血壓患者已經突破四百六十萬大關，老人占比高，病人必須遵從醫囑按時服藥，否則可能引發腦中風、心臟衰竭、腎功能病變等併發症，甚至危及性命。

8成藥物有副作用 藥師籲當心

中華民國藥師公會全聯會發言人沈采穎則呼籲，國內老人三高藥品用量不少，因為控制不佳可能引發中風或其他更嚴重疾病，造成要長期吃藥，但國外研究也發現，八十％藥物副作用會造成另一種疾病，誤以為須治療而吃更多藥，若吃兩種藥交互作用是六％、五種藥是五十％，八種藥就達到一○○％，或許也要設法改善用藥過多問題。