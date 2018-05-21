月子中心2新生兒 疑染腸病毒重症

2018-05-21

〔記者方志賢、吳欣恬／綜合報導〕腸病毒疫情升溫，高雄市昨公布兩例未足月男嬰疑染腸病毒重症個案，分住在不同的月子中心，因反覆高燒、出紅疹，送進醫學中心加護病房，其中一男嬰合併敗血症，仍住院治療。衛生局研判感染源是新生兒家人或親友，提醒民眾接觸嬰兒前，要先做好清潔防護。

研判遭染病家人或親友傳染

衛生局表示，兩名新生兒都在月子中心染病，類似情形過去很少見，已對月子中心進行疫調，初步未發現機構內有群聚感染現象，研判兩案例都是遭感染腸病毒的家人或親友傳染，但當事人症狀不明顯而無自覺。衛生局本週起將對全市月子中心加強腸病毒防治查核，督導加強內部感染管制措施。

二名男嬰與母親同住在月子中心，其中出生廿一天男嬰，本月五日反覆發高燒，上週初步判定是疑似腸病毒重症合併敗血症，確切檢驗結果與病毒型別待疾管署確認公布。

另名出生廿七天的男嬰，本月二日也因反覆高燒及出現紅疹，從月子中心送醫院加護病房，經治療後已於本月十七日出院返家。

衛生局說，未足月新生兒身上都有母體抗體，仍感染腸病毒重症，顯示腸病毒傳染力很強，也凸顯社區腸病毒疫情比想像中嚴重。

今年已5例重症 月底進流行期

疾管署副署長莊人祥指出，腸病毒疫情估計月底進入流行期，今年至今有五例重症案例，高雄公布的是疑似案例。

衛生局表示，新生兒抵抗力弱，民眾應避免直接觸摸嬰兒，且要配戴口罩與正確洗手。新生兒感染腸病毒常見的症狀包括發燒、躁動不安、餵食不佳、嗜睡等。一旦發現有異，應儘速送醫。