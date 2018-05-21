會考人數創新低 錄取分數將下探

2018-05-21

國中會考的升學採計比重 教部強調不會增加

〔記者林曉雲、歐素美、周彥妤、吳柏軒／綜合報導〕廿三萬人應試的國中教育會考昨結束，預定六月八日寄發成績單。教育部長吳茂昆昨表示，國中會考已有改善，把深奧問題及知識透過考試反映，且和生活結合，參考英國學生的會考除跟升學有關，還和就業工作連結，「或許台灣有天會走上這一階段」，一度引發外界擔憂會考成績採計將提高；但教育部國教署補充強調，未來國中會考的升學採計比重不會增加，而是將增加能力素養題目，更培養學生「有能力回應社會現況」。

增能力素養題 培養學生回應社會

今年會考考題難易度維持穩定，部分考生反映僅國文較難，其他科目差不多，但因今年考生人數再創新低，供大於求狀況下，相較去年，預估今年高中職錄取門檻分數將再下探。專家即預估，北北基考生少三千多人，要進建中、北一女分數持平，連同作文估要卅四．八分，第三至第五志願估將下修近一分，社區高中則估將下修一分。

進建北估34.8分 社區高中估降1分

吳茂昆昨在出闈記者會指出，十二年國教是養成孩子的重要階段，會考緊密連結課程的設計，十八歲高中職畢業後路子就會非常寬廣，全國十五個就學區的免試入學超額比序採計會考，這是好的演進，例如英國學生的會考除跟升學有關，還可和出社會工作連結。

但這談話一度引發外界擔憂國中會考升學採計會加重，台灣家長教育聯盟發聲明譴責並呼籲，會考目的應在檢測學生基本學力，現已變調成升學依據，導正都來不及，教長不能做出與教育政策違背的發言，而應加速改革會考。

優先和完全免試將持續擴大

國教署長邱乾國則澄清強調，政策未改變，免試入學採計會考仍不可超過三分之一，優先免試和完全免試將持續擴大推動，完全免試名額已增到四千多個，明年會再增加。

十二年國教新課綱預計明年上路，國中會考一一一年轉型。台師大副校長宋曜廷表示，未來會考會從單一科目知識性學習，更轉換成跨領域整合和跨科目學習，並把真實生活的議題融入考題，由知識性學習過渡到能力素養學習。會考將再增加能力素養的基本題，也會兼顧不同程度學生需求。

一○七學年全國高中職免試申請入學名額廿五萬一八五個，占招生總額九成二；全國只十一所高中辦特招考試入學、名額八五五個，今年北市麗山高中及台南大學附中將加入。

針對今年會考考題，北市補教協會預估，想拿A++成績的考生，數學、自然和英語科都不能錯超過二題，國文科則至多只能錯三題。

對於基北區招生，景文中學國中部主任卓意翔則分析，今年考題難易度穩定，相較去年錄取分數，估計今年前三志願入學分數會持平，到第五志願可能就下修零點幾分，到社區高中就要下修一分，少子化確實有助學生較易入學。高職部分，以第一志願大安高工來說，估計仍要廿分才較有機會錄取；北市公立高職可能十三分就有學校念。