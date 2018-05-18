頭痛到想自盡 壯男罹叢發性頭痛

2018-05-18

記者陳建志／台中報導

30多歲的鄭姓男子近來頭部單側眼窩附近出現莫名劇痛，不但每次持續約15分鐘，還會出現流淚、眼皮腫、鼻塞、流鼻水等症狀，但吃遍止痛藥卻沒效，他沮喪地表示：「頭痛起來都會想拿槍自盡。」就醫後才發現是少見的「叢發性頭痛」，經藥物治療一週後就恢復正常生活。

亞大醫院神經內科主治醫師吳致螢表示，這名患者到院時表示，最近單側眼窩附近都會出現劇痛，剛開始一天出現2次，後來增加到一天5次，頭痛時還會伴隨噁心、頭暈等症狀，因痛起來要人命，坦承「如果手上有槍，真想朝頭開一槍」！

吳致螢表示，因患者過去無頭痛經驗，也沒有慢性病史，頭部也無外傷或發燒等症狀，加上接受腦部影像檢查與神經功能測試都正常，研判是少見的「叢發性頭痛」，經給予類固醇治療，一週後症狀就大幅緩解，已未出現頭痛症狀。

從發病到確診 平均要7年

頭痛可分為「原發性」和「繼發性」，「原發性頭痛」佔所有頭痛的8成以上，包括叢發性頭痛、偏頭痛、緊張型頭痛等；「繼發性頭痛」則為明確病因引起的頭痛，如各式顱內病變；叢發性頭痛與偏頭痛十分類似，皆為單側搏動性頭痛，特徵為過去不曾發生類似頭痛，發作時除天天頭痛，且發作的時間和位置都固定，並會出現額頭冒汗、眼皮腫、結膜充血、流淚、鼻塞或流鼻水等症狀。

吳致螢表示，叢發性頭痛為罕見的良性頭痛，發生率約千分之一，且男性罹患的機率為女性的4倍，因罕見而常被誤診，平均一位患者從發病至確診，約要經過7年，建議患者就醫前詳細記錄頭痛過程，可助於醫師正確診斷。

他也提醒民眾，若出現頭痛症狀時，可紀錄頭痛發作的表現、發作頻率、持續時間、對日常生活影響等，有助醫師正確診斷，並建議民眾若有頭痛問題，可上「台灣頭痛學會」網站查詢相關衛教資料，取得正確的頭痛資訊。