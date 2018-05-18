「改造」老年生活 基隆青年開設長照喘息書店

2018-05-18

記者林欣漢／專題報導

一群關心長照議題的基隆年輕人，組成「小暖蛋青年」團體，在基隆市暖暖區開設台灣第一家長照與照顧者的獨立書店「書店惦惦」，提供長照領域的書籍，假日並開辦照顧者心理諮商、喘息咖啡等；「小暖蛋社區照顧協會」理事長李爾喬說，提供家庭照顧者的喘息服務場所，幫助照顧者放鬆身心，也讓民眾討論如何在熟悉的地方安老。

擔任醫師的李爾喬，看到許多長輩跌倒後，因骨折而被迫臥床，生理、心理都受影響，造成身體機能惡化，她思考可以為老人家做些什麼？在3年前成立「小暖蛋青年」，吸引郭孟瑜、陳星翰等夥伴加入。

長者、照顧者分享經驗

眾人整理荒廢的過港老警察宿舍，動手做木工、粉刷油漆，打造適合長輩生活的「暖屋」空間，以此為基地，去年起在例假日開辦屬於家庭照顧者的系列喘息咖啡活動，傳遞社區醫療的概念。

李爾喬說：「我們想要什麼樣的老年生活？」問題看似簡單，卻大到很難討論，她以醫療角度進行調查，從人的身體狀態、疾病、用藥等，以及住家環境、生活的社區長什麼樣子，試著用不同角度切入。

「空間做好後要有生命、有人，才會活過來！」李爾喬坦言，從去年開辦的喘息咖啡並不好做，家庭照顧者已被壓得喘不過氣，還要利用難得的休息時間參加活動，需要很大的動力，幸好照顧者及長輩都很熱心、樂意分享彼此的照護經驗及醫療知識。

喘息咖啡活動也邀請營養師、中醫師開辦醫療、飲食、按摩等課程，並與台北醫學大學等學校合作，集結社區居民力量一起聊天、畫畫、做料理，讓照顧者有時間喘一口氣，也與「天下為公基金會」合作，安排照顧服務員替代照顧者，到家中照護不便外出的長輩，形成互相支援的網絡。

獨力照顧年邁母親的林先生，透過臉書得知喘息咖啡等活動，現已成常客，他說，出來透透氣、放鬆心情很好，希望有更多服務據點讓更多的照顧者可以互相傾聽、互相支持。

「小暖蛋青年」延續喘息咖啡活動，今年初在「暖屋」開設喘息書店「書店惦惦」，店長陳星翰指出，購入的書籍有長照、性別、社區營造等，不定期舉辦讀書會、專題演講，已有多位民眾因為接觸長照議題，進而帶長輩參加喘息咖啡活動，擴展人際關係。