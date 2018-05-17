唇周年輕術 青春重現

2018-05-17

文／林靜芸

一般人以為皺紋顯示年齡。其實2歲的猩猩約等於4歲的人類也會有皺紋。皺紋代表皮薄以及肌肉動作，與年齡不一定平行。

爬蟲類以及哺乳類動物的臉皮與下面的骨骼相連，人類是唯一有臉頰（所謂唇周）的動物。唇周的構造使人類有語言，不必面對面也能說話溝通。唇周與骨頭沒有相連，老化的過程中，皮膚鬆弛、脂肪移位、上下顎骨後縮，人類因而成為少數能從臉部辨識年齡的動物。

年輕人的嘴唇皮膚纖細，人中長約1公分，紅唇上面厚度0.7公分，下面厚度1公分。口角向上，上唇微翹，笑時露出8至12顆上排牙齒。例如藝人侯佩岑就有青春無敵，讓人融化的微笑唇！

傳統整形外科強調眼皮的整形，但是與人交往眼神傳達情緒，唇形表達個性，天生擁有類似舒淇、侯佩岑唇形者當然可以加分，如果不巧，上唇太長、紅唇單薄、口角下垂，說話只露下牙，外加楊婆婆紋、法令紋、木偶紋等唇周老化現象，眼睛、鼻子再怎麼變美，恐怕都無法得分。

唇周年輕術包括法令紋及木偶紋的縮減、上唇拉提、口角拉提、紅唇修復等，近年非常流行。法令紋、木偶紋可以局部充填，嚴重案例才須拉臉，上唇拉提傷口在鼻子，口角拉提與紅唇修復傷口在紅唇，這些手術的年輕化效果很好，近來很受歡迎。

想要提醒的是唇周老化與牙齒保健、骨質疏鬆，劇量減重、血糖控制不佳等有關，想要永遠年輕美麗的人應該提早預防。

（作者為聯合整形外科診所院長）