曾被譏收破銅... 巧手讓阿公級電扇續吹涼

2018-05-16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮鎮民許望冬喜愛骨董電風扇成痴，尤以日本昭和年代生產的富士、三菱銅頭電風扇為主，最多時曾蒐集了五十多台，被不少人嘲諷「收破銅」，他將這些阿公級電風扇重新整理、上油，賦予新生命，獲得不少人青睞，被搶購一空。

許望冬表示，會蒐集這麼多骨董電風扇，一開始是想滿足孩提時期的「奢侈」願望，因小時候（戰後初期）曾在鄉間有錢人家中看見一台日本FUSI（富士電機）的骨董電風扇，當時就被其典雅的造型吸引，但家裡根本買不起。因為在當時，這種電扇算是高價進口商品，一台要價五、六百元，一般人一個月以上的薪水，才能買得起。

直到廿多年前，在友人家發現同類型電風扇，興起蒐藏念頭，買了一台回家；後來只要聽到哪裡有人擁有骨董電風扇，就會去蒐購，甚至到回收場撿回來修理，看到葉片能順利運轉送風，感覺就像回到小時候。

許望冬說，前後共蒐集五十多台骨董電風扇，別看這些阿公級電風扇，重新整理後，還是跟新買的一樣，連馬達運轉聲都靜悄悄，還可分三段風速大小跟擺頭，可見當時美國、日本的工藝水準。

他說，近年流行復古，不少人購買他蒐藏的電風扇，最高一台曾開價兩萬元，他最後只留下兩台當傳家寶，偶爾享受「奢侈」的復古風。