《健康聚寶盆》吞嚥功能老化 可訓練咀嚼肌

2018-05-13

文／陳凱華

「最近怎麼吃東西愈來愈不順，感覺喉嚨卡卡的，總是要配水才能吞下去」、「吃飯時稍微不專心，就會嗆到…以前也不會這樣」不少長者都有類似的經驗，其實這是老化對吞嚥功能的影響。

如同四肢及其他器官，老化影響長者會有不同層面的吞嚥功能異常。有些長者會出現味覺、嗅覺改變，吃飯時感覺不到食物的香味，導致長者食慾下降，有些長者會希望家人在烹煮食物時，要多加一些鹽巴，增加味道，卻因此導致體內水分累積太多，出現血壓升高、雙腳水腫。

此外，年齡愈大，口腔兩側的咀嚼肌及舌頭的肌肉量也會變少，收縮力跟著下降，導致沒有足夠的力量將食物咬碎及將食物向後推，因此，食團停留在口腔的時間會增加，咀嚼的時間會增加。

不只老化 慢性病也會影響

吞嚥動作中，最重要的一環是我們的舌骨必須有足夠的上提，咽喉肌肉也要及時收縮，以協助食物順利送往食道，避免食物誤入前方的氣管。但老化過程中，這個協調動作也會漸漸變慢變差，因此，讓長者進食時容易嗆到。

吞嚥困難除了老化因素外，也可能是慢性疾病所導致，如腦中風、巴金森氏症、咽喉疾病或腫瘤。民眾遇到這些症狀，可先尋求醫師協助，確定原因、討論治療方式及注意事項。

老化對吞嚥功能的影響也是可以預防的！對於正常吞嚥的長者，建議可從事吞嚥運動開始，以增強口腔肌肉肌力及增強吞嚥動作的協調功能。國內亦有不少專家，將吞嚥動作的保健運動製作成影片，放在YouTube上供大家一同練習。

適量吞嚥運動 可改善功能

吞嚥運動的基本原則是維持咀嚼肌、舌頭肌肉、負責舌骨上提及吞嚥協調的肌肉肌量，訓練次數可先從每天1-2回，每個動作3-5次，每次動作要做到最大的收縮，如已有特殊疾病影響吞嚥功能者，則建議找復健科醫師或語言治療師進一步評估，以便可以用適當的方式改善吞嚥功能。

（作者為嘉義長庚紀念醫院復健科主治醫師）