10人搶1缺 5大科住院醫師招收逆轉

2018-03-11

近3年5大皆空有改善趨勢

記者林惠琴／專題報導

五大皆空改善？近三年五大科住院醫師招收情況扭轉，外科、婦產科、急診科均滿招，兒科也接近滿招，僅需要值班的內科招收率較不理想。醫師更透露，去年婦產科出現要一個來近十個的空前熱烈情況。台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照推估，衛福部控管各科額度、推出生產事故救濟條例，加上健保給付提高部分產科自費項目，提高生力軍投入意願。

衛福部統計，去年婦產科住院醫師容額數七十二名，是過去五年新高，而且招滿。黃閔照說，有大醫院開六、七個名額，結果來五、六十人，報名量近十倍，以往招不滿的中型醫院也都滿招。

據了解，婦產科醫學會向衛福部表達希望釋出更多容額，但醫事司長石崇良指出，經過多方考量，決定暫不放寬，以免未來因少子化，醫師人力供過於求。

去年急診科一○七人招收率也百分之百，台灣急診醫學會榮譽理事長顏鴻章推估，調整訓練綱要、更符合學生期待，加上固定排班、工時穩定，較無隨傳隨到壓力，是吸引醫學生原因。

外科招收一六六人同樣滿額，台灣外科醫學會秘書長馬辛一指出，訓練內容精進、部分處置費與手術費的健保給付提高「有感」，因此有所改善。

前兩年滿招、去年實收率九十六％的兒科，情況也不錯。台灣兒科醫學會副秘書長彭純芝推估，除了衛福部控管容額外，兒科醫療屬性或工作與訓練制度容易獲得醫學生認同也可能是原因。

內科招收率8成 居末

不過，內科容額數三六一人僅收到二八七人，招收率八十％居五大科之末；台灣內科醫學會理事長張上淳坦言，訓練過程辛苦、老年患者多、健保給付相對低，辛苦照顧一名病人可能報酬僅兩百元，自然降低選擇意願，建議可將病人依病況分級，較嚴重者加成診察費，以提高誘因，或許有機會改善。