網購詐騙申訴3個月逾3千件 臉書「一頁式廣告」最大宗

2018-03-08

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣被譏為「詐騙輸出國」，不少國人也曾遭騙，根據刑事警察局統計，三個多月來總共接獲近三三○○件詐騙申訴，其中又以臉書為最大宗。國際消費者權益日將至，消基會昨呼籲，政府應與企業齊手掃除詐騙頻傳的高風險賣場。

消基會指出，近年不少消費者透過網頁、臉書、LINE廣告，買到名不副實、質價不符商品、甚至遭詐騙；其中又以「一頁式廣告」最為氾濫，圖片誘人、價格低廉，加上宣稱貨到付款，謹慎的消費者也可能誤上賊船。

刑警局偵查員劉昭男表示，網路購物最常見詐騙類型為「ATM解除分期付款」，假冒賣家要求消費者匯款；其次為「假網路購物」，收款後未出貨或提供毫無價值的商品，消費者也不知遭詐騙，最後追查無門。

消基會分析，高風險賣場有其特色，遍布於市占率較高的網路商店、臉書等社交通訊軟體，經常舉辦低價促銷，提醒消費者進入高風險賣場應特別留意。

消基會董事長游開雄說，網際網路零售業與服務平台業個人資料的安全維護計畫與處理作業辦法，已於前年上路，主管機關應嚴加督導、處罰，政府不該只是要民眾自求多福。

今年，國際世界消費者聯盟將國際消費者權益日的主題訂為「使數位消費市場更公平」。消基會副董事長鄧惟中指出，政府應訂定個資保護底限，企業也應落實保護責任、認知「個資有價」，避免與消費者同時蒙受損失。