北農董座陳景峻促承擔 總座吳音寧現身反擊

2018-03-08

駁斥神隱 吳：一直有向北市府、農委會報告

〔記者沈佩瑤、蕭婷方、陳冠備／綜合報導〕台北市果菜市場在短短廿天內累積休市十一天，造成年後蔬菜拍賣價崩跌，菜農怨聲戴道。身兼台北農產運銷公司董座的北市副市長陳景峻，昨不滿指責北農總經理吳音寧神隱：「閃躲總是不太好，應該要勇於承擔做處理。」他也再次砲打農委會卸責，應出面討論。吳昨傍晚現身果菜市場，面對質疑，她強調，當務之急是先處理好市場供需與蔬果合理價格。

陳吳昨深夜首度一起露面 互動受矚目

今為元宵節後休市三天恢復交易的第一日，昨運載各地農產的貨車陸續駛進台北果菜批發市場，吳音寧坐鎮批發市場，農委會副主委陳吉仲與陳景峻晚間九點半、十一點先後前往市場關心交易準備情形，吳音寧陪同陳景峻視察時，兩人互動成為媒體焦點。陳景峻強調，會要求市場處做出調查報告，「我們是董事會聘的董事長、總經理，有責任要負起說明責任」。

針對外界指責為何決定休市多日，導致菜賤傷農？吳音寧表示，休市部份，是早已決定的政策，發生問題，她並不是逃避，而是一直待在公司處理，並為今天開市做好準備。此決策致使公司面臨各界指責，她也寫了一封公開信轉發給員工，「面對外界誤會，無需多說，實實在在做事就好。」她只想趕快找到方法，讓制度上軌道。

昨下午二時北市副市長陳景峻則會同市場處長許玄謀召開記者會，痛批農委會卸責。吳音寧未出現記者會現場，陳景峻也十分不滿，放話要吳遇事應勇於負責，而非閃躲。陳景峻酸農委會，「中央與地方是夥伴關係，大家要坐下來討論商量，要有配套措施，不是所有事情農委會都沒責任」。

吳音寧昨晚和陳吉仲一同現身第一果菜批發市場，關心批發市場開市蔬果進出貨流。吳音寧澄清，這幾天都在關心產地的狀況，當務之急是先處理好市場供需與蔬果合理價格。

現場媒體詢問吳音寧會否請辭？她三度強調：「我是董事會聘任的總經理。」董事會的組成中包含北市府和農委會，沒有正面回應。

對陳景峻的「神隱」說法，吳音寧回酸，感謝北市府跟農委會的協助，「過程中，做的事情，都有向市政府、農委會報告。」

菜價崩跌？ 吳：2月27日均價達21.5元

吳音寧說，二月廿七日凌晨，整個進貨量是北農創立逾四十年來，史上春節後平日單日進貨量的最大量，「那天整個團隊沒有下班、加班到當天中午才鬆了一口氣」，終於把三千多噸蔬果順利賣出，單日的平均價是廿一．五元。「如果去看二月中旬到下旬的蔬果平均價，今年還有廿三塊，去年只有十九塊多。」迂迴反擊價格雪崩質疑。

吳強調，今上午十點半將會同一級主管，接受各界的提問，不會卸責，待明日拍賣完後會開會檢討，目前與市府市場處已有共識，會針對休市日期做檢討。