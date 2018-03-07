鼻子被牛踢歪 整形治療變帥了

2018-03-07

記者陳冠備／彰化報導

影星周星馳在喜劇電影《唐伯虎點秋香》中，使出「還我漂漂拳」，讓面目全非的秋香變美，而在現實中，彰化一名阮姓男子在牧場工作時被一頭黃牛的後腿踢中，造成顏面骨折，鼻子也撞歪，被送到衛福部彰化醫院急救，整形外科醫師呂明川為他做功能性鼻整形手術治療。

因禍得福 賺到尖挺鼻子

阮男手術復原後，卻被自己尖挺的鼻子嚇一跳，直呼：「我變帥了！」

阮男從事動物運輸員工作，上個月到嘉義布袋港接運一頭從澎湖搭船來的黃牛，帶回彰化牧場先進行秤重，綁好牛隻抬頭要看體重數字時，黃牛卻突然抬起後腿突襲，阮男右臉當場慘遭重擊，造成顏面骨折、鼻骨歪曲，幾乎快要無法呼吸，只好趕緊就醫。

呂明川說，阮男的顴骨、上頷骨、鼻骨多處移位受損，內鼻瓣塌陷引起單側鼻孔呼吸困難，無法吸氣等症狀，經評估後，決定先進行顏面骨折復位固定與功能性鼻治療，再進行鼻子整形手術。

呂明川表示，鼻子在臉部中央，好看的鼻子可以使臉部更好看，於是將阮男的鼻子軟骨縫合後，再將鼻樑墊高，增加立體感，不僅將鼻子骨折位移治療好了，外觀看起來也變得挺拔許多。

阮男表示，可能是黃牛「暈船」，情緒不安所致，這一踢讓他痛了半個月，臉部多了3根釘子，但也因禍得福，賺到尖挺的鼻子，拆掉繃帶後被英挺的鼻子嚇一跳，覺得臉型看起來更立體，整個人也變帥了。