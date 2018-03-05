前天空品紅害破表 學者倡元宵別放煙火

2018-03-05

民俗無法說改就改 環署：將先勸導

〔記者蕭玗欣／台北報導〕西半部前天（三日）空污紅害一整天，北部單日紅害站日數更超越去年一整年，分析與元宵節鞭炮等節慶空污驟然增加、卻因氣候條件不易擴散有關。學者呼籲，應考慮禁止元宵節放煙火、增加停車費、油費及禁止私人運具進入燈會現場等方式，提前避免紅害。環保署表示，傳統民間習俗需時間改變，將先以宣導取代直接禁止。

北部單日紅害站日數 破去年

三月二日晚間，各地舉辦各式大型元宵節活動，多處施放煙火及鞭炮，前日台南以北都籠罩在一片紅害當中。環保署三日依空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法規定開設第二級中央防制指揮中心，昨日各地逐漸由「紅燈」轉為「橘燈」，彰化二林仍維持紅色警戒，環保署因而解除中央防制指揮中心開設。

中興大學環工系教授莊秉潔表示，去年一整年紅害站日數，台北市掛零，新北一站次，桃園兩站次，但前日台北市達到紅害站日數就有五站次，新北也有五站次，桃園兩站次；彰化市也因燈會人潮出現紅害。

莊秉潔建議禁止元宵節放煙火、要求中油應供應充足之氣源，供天然氣機組發電、增加停車費、油費、甚至禁止私人運具進入燈會會場、禁止高污染之老舊柴油車與二行程機車上路等，提前避免紅害；並強調預警應變的指揮中心應該仿照颱風，在預期紅害爆發前就開設。

污染物累積 擴散不出去

環保署空保處長蔡鴻德表示，上週五晚上十點就預期隔天空品情況不樂觀，因此上週六清晨六點就啟動指揮中心；而元宵節當天空品本來就不好，加上各地施放煙火、鞭炮，污染物累積起來擴散不出去。

蔡鴻德說，傳統民間習俗無法說改就改，慢慢宣導還比較有機會改變，目前以少香、少金、少炮為主要宣導。他舉例，以媽祖遶境來說，以前鞭炮放得一塌糊塗，但近幾年明顯改善，許多人開始用環保禮炮取代傳統鞭炮，減少污染來源。

環保署環境監測及資訊處長張順欽表示，這次空污情況事前就已預測，但是春天天氣系統變化快速，兩、三天就有一個大循環，加上元宵節當天有額外污染物加進來，讓預報難度變得非常困難，如一向空品很好的台東，二日當天下午六點，PM2.5瞬間就飆升到一百廿八微克。