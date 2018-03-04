今年首見 花蓮偽虎鯨家族現身

2018-03-04

海洋大學海洋事務與資源管理研究所昨早與海洋志工、花蓮賞鯨業者合作進行「海漂、海底垃圾調查計畫」，搭乘第一班賞鯨船出海調查時，在花蓮外海驚見今年首群大型偽虎鯨家族，數量多達30隻，不斷在海面上翻滾跳躍，不少志工直呼：「超幸運！」

偽虎鯨在海豚科中的體型排名第3，體長平均約6公尺、體重2200公斤，長相酷似虎鯨，但並非近親，主要分布於世界各地暖溫帶至熱帶海域，台灣東部外海也在其活動範圍內。偽虎鯨性格凶猛，除了捕食魚類外，還會獵殺其他種類的鯨豚。

（記者王峻祺）