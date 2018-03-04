吃到飽變相漲價？ NCC︰會管制

消費者憂心 未來打破600元價格上限
〔記者何玉華、黃鐘山、陳建志、張菁雅、王榮祥、劉禹慶、游太郎、劉力仁／綜合報導〕目前有八個縣市轄區內已有業者實施分組付費，但多為新進業者，收視戶少，消費者也多安於目前吃到飽付費模式，甚至有些民眾擔心以後吃到飽方案將漲價，NCC強調，絕對不會讓業者變相漲價。
新北市有線電視業者數量多，有四家跨區業者在成立時，依法提供三種以上頻道組合的分組費率方案。
法源依據及完善配套 保障權益
新北市新聞局長張其強表示，相較於「吃到飽」照單全收，「分組付費」對收視戶比較有利，但前提是要有法源依據及完善配套，必須有效保障收視戶權益，也要避免國內影視內容產業刻意壓低分組價格，造成利潤限縮，不願再投資，形成劣幣驅逐良幣的惡性競爭。
台中市跨區經營的大台中數位有線、群健有線及台灣佳光電訊等系統業者推出「分組付費」方案，但業者與頻道商的授權金談不攏，目前仍未正式啟動。
高市目前已有一家有線電視業者（新高雄）採分組付費，收視費則分為四組，每月從四百五十元到六百元不等。另慶聯、港都、鳳信及南國也推出各式加值頻道收視組合，供訂戶加價選購。
都會討論分組 偏鄉仍數位化
各縣市討論得沸沸揚揚的分組付費機制，到了離島、偏鄉卻靜悄悄，因為地大人少，建置成本高，現階段以數位化為主，分組付費再等等。
澎湖未數位化 也未開辦寬頻
澎湖目前尚未完成數位化，現仍是類比及數位雙載。澎湖有線電視公司總經理鄭景峰表示，澎湖離島無法與都會區比較，不僅尚未完成全面數位化，同時也未開辦寬頻，必須等到全面數位化後，再推動分組付費。
花蓮縣政府指出，花蓮縣幅員較廣，南北狹長約一三七公里，花蓮縣洄瀾及東亞兩家有線電視，今年上半年將完成全面數位化作業，下一步全面推動分組付費制度。
許多消費者擔心分組付費全面實施之後，目前吃到飽模式取消或漲價，NCC副主委翁柏宗表示，這項政策精神是讓消費者有更多選擇及更實惠的價格，NCC會透過審查費率管制業者訂價，絕對不會變相漲價。