有線電視生態悄變 分組付費拚明年全面上路

2018-03-04

〔記者吳柏緯、陳昀、劉力仁／綜合報導〕要吃到飽、還是吃得剛剛好？有線電視收視生態正悄悄進行改變！

8縣市部分業「自主」推方案 實施近4年

在國外行之有年的有線電視分組付費制度，國內自二○一五年上路至今邁入第四年，由於不具強制力，目前僅台北市、新北市、新竹市、台中市、彰化縣、嘉義市、台南市、高雄市等八縣市，轄區部分有線電視業者「自主」推出分組付費方案供用戶選擇，月繳九十九元到五八○元不等。

頻道商可自組套餐、單頻單買 最快108年法制化

國家通訊傳播委員會（NCC）端出「有線電視多元選擇付費機制規劃草案」，重點包括基本頻道兩方案、打開每月上限六百元的天花板、賦予頻道商自組套餐權利、設計「單頻單買」機制，最快在一○八年分組付費法制化後全面上路。

基本頻道Ａ方案月繳二百元，但「便宜較小碗」，只能收看無線五台、原客台與國會頻道等十三個頻道；Ｂ方案相當多元，除了維持現行吃到飽方案，並開放業者提出套餐方案供收視戶選擇，業者可彈性制訂收費標準，打破目前六百元上限。

基本頻道兩方案 Ａ方案像清冰、加值套餐像配料

NCC副主委翁柏宗以「剉冰」做比喻，Ａ方案就像是清冰，而其他的加值套餐就像是配料，收視戶可以按照自己的喜好加料，重點是收視戶可有多元選擇。

不過草案未訂定價格上限，用戶難免擔心，未來會不會要花更多錢，才能看到想看的節目。翁柏宗強調，業者提出費率需經審核，NCC會注意費率合理性。

價格未訂天花板 民眾憂得花更多錢看節目

桃園市新聞處長張惇涵認為，NCC草案架構尚屬合理，希望將收視戶長久習慣的「吃到飽」方案納入多元選擇，並給予基本頻道節目類型及數量更大彈性。北健有線電視公司及北桃園有線電視公司所屬的凱擘公司表示，消費者長期習慣「吃到飽」方案，對收視戶、系統業者與頻道商也將影響最小，另分組付費牽涉頻道商的普及率，連帶影響廣告收益，希望NCC對此訂出詳細規則，以便系統業者配合。

消基會︰「單頻單買」才能落實消費者的選擇權

消基會董事長游開雄則強調「單頻單買」才能完全落實消費者的選擇權，因為套餐之類設計，業者還是會巧妙地將消費者不喜歡的頻道包裹在一起賣，希望NCC強化「單頻單買」相關配套措施，讓消費者享有「想看哪一台，就買那一台」的付費方式。