《謠言終結站》香蕉皮煮水泡腳治高血壓？ 尚無實證！

2018-02-27

記者林惠琴／台北報導

網路流傳使用「香蕉皮煮水泡腳」能夠治療初期高血壓，但醫師指出，對於罹患高血壓的患者來說，單靠泡腳絕對無法控制血壓，仍須就醫、接受治療，並且搭配飲食、運動等多種方式控制病況。

衛福部國健署也澄清，雖然泡腳可以促進身體血液循環，但未有相關實證證明可治療高血壓。

台大醫院北護分院院長、家醫科醫師黃國晉表示，使用溫水泡腳，甚至添加一些香精，有助於放鬆心情，進而使上升的血壓下降，但若確診高血壓，仍無法單純倚賴泡腳就達到穩定血壓的效果，香蕉皮煮水泡腳也是一樣，必須尋求正規療程，加上選擇低鹽、多蔬果的飲食，以及養成運動的習慣，才能控制良好。

此外，黃國晉提醒，泡腳並非人人適合，像是糖尿病患者末梢神經病變、感覺遲緩，可能因為無法及時察覺水溫過熱，導致發生燙傷的情況，還有足部有傷口或香港腳的人，恐因患部接觸到水而感染，這類族群要特別注意避免，以免得不償失！

國健署強調，雖然泡腳可促進身體血液循環，但未有相關實證可證明具有治療高血壓的成效。

國健署建議，高血壓通常沒有症狀，但與高血壓有關的心血管疾病，如心臟疾病、腦血管疾病等不可不慎，應該控制體重、每日量血壓、規律適度運動、戒菸酒，以及保持少油、少鹽、少調味料的飲食，同時規律就醫、遵從醫囑，才能有效控制血壓。