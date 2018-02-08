《謠言終結站》發燒會燒壞腦？腦膜炎、腦炎才會

2018-02-08

記者吳亮儀／台北報導

許多民眾以為小孩子發高燒會傷到腦部，造成永久傷害；不過醫師指出，一般感冒發燒並不會造成大腦受損，而是罹患腦膜炎或腦炎才會傷腦。

醫師：普通感冒發燒不用擔心

馬偕醫院兒童重症醫學科主任彭純芝說，許多民眾會以為小孩子一直發燒，很擔心「燒壞腦」，但這時最好帶小孩去醫院就診，如果只是普通的感冒發燒就不用擔心。

彭純芝說，很多人都會有發燒燒壞腦部的認知，是因為腦膜炎的關係。腦膜炎是小孩中樞神經感染中最為常見的一種疾病，因感染病毒或細菌所致，也會有發燒等症狀，而腦膜炎若感染嚴重，極易造成神經系統損傷。

彭純芝說，兒童遭感染後發燒是正常反應，代表免疫系統正在對抗入侵的病原，使用退燒藥是為了減緩高燒所產生的不適感，讓兒童得以充分休息。

彭純芝說，家長若發現兒童體溫超過38.5℃且感到不舒服時，可適時給予退燒藥，並依據醫師處方正確使用，才能確保家中兒童用藥安全。

食品藥物管理署也提醒，醫師常開立用於兒童的退燒藥多屬於非類固醇消炎止痛藥，有可能會發生罕見的嚴重皮膚過敏反應，因此提醒家長或家中照護者，應注意兒童用藥時是否出現「疹、破、痛、紅、腫、燒」等6大藥物過敏症狀，若出現前述症狀應立即停藥並儘速就醫。