醫病》嬰幼兒發燒 小心腦膜炎

2017-09-14 11:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹1名1個月大女嬰近期忽然出現發燒與活動力下降現象，父母擔憂帶她到醫院求助，經抽取腦脊髓液檢測，發現她的腦脊髓液白血球大量上升，確診為乙型鏈球菌腦膜炎，所幸經完整抗生素療程治療，女嬰已順利返家，並安排後續治療追蹤。

台大醫院新竹分院小兒部醫師陳麒年表示，嬰幼兒發燒往往來得又急又快，有時嬰幼兒感到不舒服，卻無法用口語表達，家長若未察覺，很容易造成延誤就醫。

陳麒年說，小於3個月大的嬰兒因身體抵抗力較差，若發燒體溫超過攝氏38度，家長就要小心留意，常見的發燒原因為病毒感染，如流感病毒及呼吸道融合病毒等。而泌尿道系統的感染造成發燒也很常見，需經檢測尿液與抽血檢驗。

陳麒年指出，老一輩常說發燒會燒壞腦袋，其實就是腦膜炎所致。腦膜炎初期會有發燒、食慾下降、囟門膨出、持續嘔吐等相關症狀，發炎感染程度嚴重甚至會有抽筋與休克的危險。

小兒科醫師通常會依嬰幼兒的病症考慮安排做腦脊髓液檢驗（俗稱的「抽龍骨水」） 藉此判斷是否罹患腦膜炎。腦脊髓液在中樞神經系統中會不斷分泌製造並代謝吸收，若有腦膜炎，腦脊髓液裡的白血球與蛋白質會大量增加。

醫師在執行腦脊髓液抽取時會將穿刺針從腰部的脊椎間隙插入，在安全的位置滴取少量的腦脊髓液做化驗，藉由其中的白血球與蛋白質等數值判斷是否有腦膜炎，以便給予適當的抗生素治療。

陳麒年呼籲，家中如有小於3個月大的嬰幼兒發燒，切勿輕忽，應儘早就診了解發燒原因，接受後續檢查與治療，才能減少後續併發症。