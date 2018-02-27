美研究 淚液可提早驗出帕金森氏症

2018-02-27

〔編譯魏國金、記者林惠琴／綜合報導〕美國南加州大學最新研究顯示，檢驗淚液中α突觸核蛋白（α-synuclein）濃度，可有助早期診斷出帕金森氏症的罹患。南加州大學神經學教授陸馬克（Mark Lew）指出，該研究是第一個顯示檢測淚液中的特定蛋白質或許可是帕金森氏症可靠、廉價與非侵入性的診斷方式，也可望有助在症狀出現前數年，就可診出疾病並做治療。

陸馬克說，目前帕金森氏症早期診斷很困難，病患經歷的最初症狀包括嗅覺減退、睡眠紊亂等，有時伴隨甚少的運動症狀或完全沒該症狀。若能有對初期症狀的檢測方式，可早展開治療而延緩惡化。

研究人員以試紙採集五十五名帕金森氏症患者的淚液樣本，與正常者樣本做比較。分析四種蛋白質，結果發現兩組的α突觸核蛋白出現落差，患者的濃度縮減、平均濃度為每毫克淚蛋白質中達四二三皮克，遠低於正常者的七○四皮克。

另一種形式的α突觸核蛋白「寡聚α突觸核蛋白」也出現明顯落差；患者該蛋白質濃度增加、平均每毫克蛋白質達一．四五奈克，正常者則為○．二七奈克。

陸馬克說，得知可用淚液分辨出帕金森氏症患者差異，很興奮。將以更大規模研究釐清是否在症狀出現前，亦即罹病最初階段，即可檢測出淚液中相關蛋白質變化。南加大這項研究預計將在四月底舉行的第七十屆美國神經學會年度會議發表。

國內權威林欣榮：理論可行 人體試驗不足

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，帕金森氏症患者會釋放出不正常的蛋白質到腦脊髓液，並回流至靜脈血液，而構成眼淚的成分正是血液的一部分，因此從淚液或許可發現腦部物質變化，進而檢視是否罹病，利用眼淚檢測帕金森氏症確是可行。只是相關研究還在動物實驗，人體試驗實證還不足。

國際上也有眼淚檢測失智症、腦外傷嚴重度，甚至是糖尿病的相關研究，或許未來真能應用在臨床。

但台大醫院神經部主治醫師吳瑞美則認為，帕金森氏症患者沉積的不正常蛋白質較微量，往往只能在腦脊髓液測到，要透過眼淚來檢測帕金森氏症，應該不容易，要等正式論文發表才可進一步了解。

衛福部統計，國內帕金森氏症死亡人數從二○○八年的五四四人成長至二○一六年的一一六七人，呈現倍增狀態。林欣榮指，這與高齡社會有關，此病主要好發於老年人口，病因大多與遺傳基因、環境相關。目前可透過檢視是否臉部呆滯，及四肢僵硬、步態不穩、手部顫抖等來做初步診斷，核子醫學的影像檢查也是輔助確診常用方式之一。及早發現可透過服藥刺激神經活化，改善症狀。