搶滿級分學生 私校祭360萬獎金

2018-02-25

〔記者吳柏軒、蘇金鳳／綜合報導〕今年大學招生遇到龍生肖，人數較前年虎生肖激增，光報名學測人數就多7706人，各校可擺脫招生低潮，今有98校共同舉辦大學博覽會，紛紛打出特色、祭高額獎學金，盼搶下今年生源，力求生存。

比前年暴增7706人

大學博覽會策展單位統計，今年大學新鮮人為龍年出生，光今年學測報考人數就有13萬6465人，比前年增7706人，是少子化浪潮下，近5年唯一人數逆勢成長的一次。

大學也卯足全力招生，多校祭出高額獎學金，亞洲大學有480萬元、大葉大學458萬元、海洋大學300萬元、金門大學200萬元等，爭取學測滿級分生。除國內公私立大專校院，還有美國、英國、德國、香港、澳門、新加坡等國際學校來擺攤。

虎年考生少 117年挫哩等

世新副校長陳清河分析，大學最怕「老虎」，105年虎生肖的少子浪潮已一波，117年讓大家「挫哩等」，今年是龍生肖考大學，人數增加但只是曇花一現，長期看，未來北部以外的學校都很辛苦，不只私校，地理位置不好的國立大學也都有危機。

亞洲大學副校長陳大正表示，少子化下招生競爭激烈，亞大去年招生零缺額，註冊率更是達97%列私校第二，顧好教學品質才能營造優勢。

今年亞洲大學再次祭出高額獎學金，拿到75級分的學生，第一志願選讀亞大，最高可領取360萬元入學獎學金，外加海外雙聯碩、博士助學金最高120萬元，合計最高可領480萬元超高額獎學金。

亞大副校長兼教務長陳大正說，過去4年，亞大共發5300萬元獎學金，包括3位「放棄台大唸亞大」領取360萬元的資優生，「亞大高額獎學金，看得到、領得到！」

滿分學長想拿獎學金留學

桃園的楊孟鈞同學去年指考成績本可進台大，卻選擇亞大財經法律系，領取360萬元獎學金，已在亞大唸了一學期，楊孟鈞說，亞大是所很有潛力、有氣質的國際化綜合大學，他沈浸其中、快樂學習，「未來將利用獎學金追築出國進修夢。」