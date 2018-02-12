《愛肝加油站》上腹痛、噁心想吐 可能是總膽管結石

2018-02-12

文／許金川

Q：我的太太1週前開始覺得肚子脹脹，噁心想吐，2天前嚴重腹痛還昏倒在地，我們趕緊送她看急診。腹部超音波檢查發現她的總膽管有結石，之後又做了核磁共振，證實真的是總膽管結石。

醫師建議我們用內視鏡取出石頭，可是現在她已經不痛了，真的有需要做嗎？

A：總膽管結石算是國內很常見的疾病。由於臨床症狀表現具有多樣性，因此，有時候要在第一時間就診斷出來並不容易，通常較常見的症狀為右上腹或上腹疼痛，且經常伴隨有噁心、嘔吐。若有造成膽道堵塞可能出現有黃疸、茶色尿等症狀，較嚴重者會合併有膽管發炎，進而出現發燒、畏寒。

您的太太一開始的症狀為腹脹、噁心想吐，一般人確實會以為只是單純的腸胃炎，但是之後卻突然腹部大痛，甚至痛到昏厥，那就不對勁了。

臨床上診斷總膽管結石最簡單且沒有侵入性的方法就是腹部超音波檢查。當膽管被結石堵塞，膽汁會滯留，此時膽管擴張，甚至膽囊腫脹，有時還可看到石頭的位置及大小，另一個沒有侵入性又能清楚顯示膽胰管構造的檢查就是核磁共振膽胰管造影（MRCP）。

目前對於總膽管結石的治療，內視鏡逆行性膽胰管攝影術（ERCP）應該算是最方便的治療工具了，這是利用比胃鏡稍微粗且長一點的十二指腸鏡，在膽胰管開口處放入細細的長導管伸入膽管內，進行總膽管結石的碎石與取石術。

您太太目前已清楚診斷為總膽管結石，如果沒有內視鏡治療的禁忌，最好還是及早接受治療，免得之後反覆發作，反而可能引起更嚴重的合併症。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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