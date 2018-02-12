不暴食少油甜 腸胃健康過好年

2018-02-12

文／柯秉宏

年節期間，餐桌上少不了豐盛的餐點，平時還有吃不完的零食、點心，許多慢性病患者也會跟著放鬆飲食控制，導致腸胃道疾病發作，提醒大家年節期間仍要注意適量飲食，正常作息，以免健康跟著「放假」。

每逢過年期間，腸胃道疾病的病人一定會遽增，很多都是因為肝功能不佳、熬夜，又喝酒、暴飲暴食所致。有些人因為年節期間大吃大喝，超過平常的正常飲食量，且又常是油膩、刺激性食物，再加上偏油、偏甜的零食不離口，不停地吃吃喝喝，導致腸胃來不及消化，胃酸增加，胃食道逆流發作。

胃食道逆流的症狀非常多樣化，包括常見的胸口灼熱感到氣喘、咽喉炎等。也有患者會說成胸悶、上腹不適似消化不良、吞嚥困難、有異物感，甚至上腹疼痛等。這些不適多半是日間出現，飯後居多，彎腰或平躺，會加重不適症狀。

治療首要調整生活方式，建議體重過重病人減重，避免睡眠時採右側臥姿，頭部以枕頭適當墊高，避免飯後馬上躺著，限制抽菸、喝酒及碳酸飲料等。

飲食習慣的改變也很重要，如高脂肪食物、巧克力、薄荷、牛奶、柳橙汁、檸檬汁、可樂等，均會降低食道下括約肌的壓力或增加胃酸，均應避免，另外應避免就寢前暴飲暴食。

除了胃食道逆流，年節期間的大鍋菜常常反覆加熱食用，不但破壞營養，也容易變質，導致急性腸胃炎，出現上吐下瀉、腹痛等症狀。此時必須以清淡飲食為主，不吃油炸類、甜飲料、牛奶等，並加強補充水分與電解質。

另外，過年聚餐時，也應節制酒精性飲料。酒精飲料會傷害胃部黏膜，造成腸胃道出血，如出血性胃炎或是消化道潰瘍等，酒精成分也會刺激引起嘔吐現象。尤其是肝臟不好或本身有消化道潰瘍病史的病患，尤其需要注意，能不喝最好不要喝。

（作者為大林慈濟醫院肝膽腸胃內科醫師）