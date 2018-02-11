春節中國→台灣班機售罄？ 民航局：每天都有空位

2018-02-11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中國東方航空、廈門航空因M503航線爭議，1月底自行取消176班春節加班機後，近日網路流傳1張圖片，內容為2月9日至24日航空公司訂位率，中國浦東、虹橋、無錫、南京、合肥、杭州、廈門、福州、長沙等9個航點，往返台灣桃園、松山、台中、高雄等機場，剩餘座位數皆為0，訂位率達100%。民航局空運組長韓振華澄清，上述9個航點，春節前由中國飛往台灣，每天都還有空位。

韓振華表示，會有這張表格，是因中國東方航空、廈門航空取消申請176班春節加班機後，民航局為了解機位是否出現嚴重不足衝擊台商返台過年，特別於2月初製作並請業者填寫。

民航局將各航線、日期、提供座位數填寫好，航空公司只要將剩餘座位數填上後，就會自動計算出訂位率，之後再將表格回傳民航局。

若以華航2月9日至15日浦東飛桃園為例，期間共提供1萬2123個座位，航空公司若將剩餘座位數填上1萬，那訂位率就會變成17.51%；所以只要剩餘座位數填寫為0，就會變成網路上流傳的表格，但它並不是一個真實的訊息，還會讓民眾誤以為春節前後機位一票難求。

民航局指出，這9個航點過年前返台訂位率8成至9成，或許有特定尖峰時段已售完，但每天都還是有空位；空位較少航點為合肥、無錫。