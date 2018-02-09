206花蓮7級強震》花東春節旅客 近半取消、轉團

2018-02-09

〔記者蕭玗欣／台北報導〕花蓮發生規模六．○強震，多處民宅、飯店倒塌、毀損。有旅遊業者表示，以往農曆年花東行程都是賣到翻，今年花東表現原已不如預期，現在又碰到地震，很多客人都來電取消，有一半的旅客都喊著不要去花蓮，「這一震完全是雪上加霜」。

一名旅遊業者表示，前兩年花東行程賣得嚇嚇叫，花東儼然是國旅大熱門。但今年相對較冷清，銷售狀況不如前兩年，賣十五團，最後僅十團成團，推估和今年出國團體機票價格壓低有關。燦星旅遊國內部資深總監吳建興也坦言，往年花東都是一、兩個月前就確定訂單，但今年卻直到地震發生前還有旅客陸續下訂，訂單不如以往踴躍。

這名業者表示，花東旅遊今年過年已表現不佳，原本二月十日要首航的洄瀾之心，前天臨時喊卡，現在又碰到地震，就順勢延到七月，對花東觀光簡直是雪上加霜，有一半旅客都喊著要取消，只好將多出來的車票再轉賣他人，預估花蓮觀光至少要沉寂半年才會復甦。

吳建興表示，地震發生後，訂購花蓮行程的七百多名旅客，已有一成多取消，一成左右改為高雄、墾丁行程，還有六成旅客尚未決定要取消還是轉團，但還是樂觀看待花蓮觀光，畢竟還是有旅客願意前往。

易遊網則表示，大約有三成純花蓮團旅客取消行程，若是東南部跨縣市的團體旅客大多選擇轉團。

交通部長賀陳旦表示，國旅市場對花蓮來說很重要，盼地震重建後，民眾可以行動支持花蓮。