今年最大 花蓮發生規模5.8地震

2018-02-05

〔記者蕭玗欣、王錦義、簡惠茹／綜合報導〕「好暈喔！」花蓮縣昨晚一個小時內接連發生八起有感地震，主震是九點五十六分發生在花蓮外海規模五．八的有感地震，這也是今年以來規模最大的地震，全台有感，其中花蓮太魯閣、宜蘭南澳震度都達五級，花蓮市區四級，台中德基及台北信義區也有三級。

氣象局地震測報中心表示，花蓮地區昨一整晚至少連續發生十五起以上有感地震，都是菲律賓板塊擠壓歐亞大陸板塊所導致。主震前發生兩次芮氏規模五．一和四．○的前震，後續也發生七起規模四以上的餘震。地震導致蘇花公路和中隧道出現零星落石，台鐵南澳至新城間按規定各次列車一度暫時停駛、巡查檢修路線，鶯歌則有一水塔掉落，幸均無人員傷亡。

昨晚九點十二分發生規模五．一地震，許多花蓮人上網分享地震的感覺，隨後九點五十六分又發生規模更大的地震，讓習慣地震的花蓮人也開始改口：「這次有點大！」公路總局第四區養護工程處指出，台九線一六三．九公里處發生零星落石，車輛仍維持正常通行，但呼籲地震過後山區土石鬆動，易發生坍方落石。

花蓮昨晚至少15起有感地震

「地震，地震！」宜蘭民眾則被搖到驚叫不敢睡，尤其九點五十六分的地震搖晃程度相當大；宜蘭洪姓民眾說，搖晃至少超過十秒，家裡的人都在問：「要不要往外跑？」後來又感覺到連續發生多次餘震，本來要睡覺、洗澡的，都不太敢睡、也不敢洗。

中央氣象局地震測報中心技正許麗文表示，花蓮跟宜蘭恰好位於菲律賓板塊與歐亞板塊交界處，昨晚因菲律賓板塊擠壓歐亞板塊，引發多起淺層活動，屬於正常能量釋放。

中央氣象局地震測報中心副主任呂佩玲解釋，花蓮位於板塊交界，地震發生頻繁，昨天的地震是能量釋放，而台北因為是盆地地形，當震波傳至台北時，震波聚焦，加上高樓大廈多，搖晃感受自然更加明顯。