產婦石乳 靠她巧手疏「通」

2018-02-04

〔記者王善嬿／嘉市報導〕摸乳還能有不錯收入？別想歪，是「通乳師」行業正夯！

有的孕婦產後不懂怎樣親餵母乳，乳腺不通導致乳房腫脹，硬如石頭，坊間形容為「石乳」，成為生產後另一個甜蜜的負擔，俗稱「通乳師」的泌乳按摩師行業應運而生，工作內容是到府幫產婦按摩乳腺刺激泌乳，按摩肩頸、軀體促進身心放鬆，甚至協助照顧新生兒。

現年45歲的孫惠春原為月子餐業務員，見很多孕婦產後脹奶、乳腺塞住疼痛，看準市場需求而轉行當通乳師，迄今15年資歷，估計摸過上千個乳房，重度「石乳」或復發者得通乳3、4次。

她前5年為培養經驗，免費替訂月子餐的產婦通乳，還到文化大學修課，取得加拿大產後及泌乳照護認證，專職10年來，採預約服務、鐘點計費，1天服務1至4人，足跡遍及雲嘉地區，每一個案每次通乳約1.5小時，收費1500元，月入至少5萬元，北部都會地區相同服務的行情要2500至3000元。

嘉市1名生產第1胎的李姓產婦請孫惠春通乳，孫先替李按摩兩乳間膻中穴，順著乳房側邊沿著手臂按摩，接著輕柔畫圓按壓乳暈，將乳汁擠出。李婦說，在家坐月子，乳房腫脹疼痛，餵奶不順，上網找到通乳師，順便按摩全身，紓解平時帶孩子的壓力，一夜好眠。

遇到乳房腫脹，甚至有如石頭硬塊的產婦，除予通乳外，還會提供飲食、生活作息建議，心理鼓勵、打氣，也會示範教學替寶寶拍嗝。若產婦乳房嚴重化膿、發炎或發現纖維囊腫，則建議就醫治療。

孫惠春說，乳腺不通、乳房腫痛，對產婦來說比生產還痛苦，曾有個案半夜痛到受不了，開車到嘉義市找她按摩通暢，看到產婦解除疼痛後的笑臉，就覺得這工作很有意義。