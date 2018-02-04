雖搭車人次增加 台鐵去年虧損增5.24億

2018-02-04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局去年營收出爐，全年淨損十五億三千八百七十五萬元，比較前年虧損大幅增加五．二四億元；台鐵局長鹿潔身表示，因人事成本、折舊增加，還有地價稅調漲等原因。

多1名旅客 收入僅增2角

若從營收來看，台鐵去年搭乘人次兩億三千兩百八十萬，較前年增加兩百四十四萬，但客運營收扣除折讓後，僅增加五十七萬元，等於多一個人搭乘，客運收入僅增約○．二三元。

鹿潔身表示，台鐵去年支出成本增加，除因前幾年增購兩組普悠瑪號過保固期，開始列入折舊計算，還有去年地價稅調漲；此外，台鐵企業工會替員工爭取福利，包含夜點費、危險津貼、營運獎金併專業加給等，去年就約增加三億元，今年人事成本預期還會增加。

鹿潔身表示，台鐵票價用里程計算，增加的乘客主要是短程旅次，且多使用電子票證享九折優惠，才會造成乘客明顯增加，但收入增加不成比例，這代表台鐵票價已需要檢討。

台鐵在票價無法調整情況下，本業收入已無太大成長空間，近年積極發展附屬事業，像是台鐵便當連兩年創下逾七億元營收，鐵路周邊商品去年營收更較前年大幅成長四十一．五二％。去年鐵路商品受歡迎，包含真情台鐵懷錶、新太魯閣Hello Kitty彩繪列車模型、十二入組迴力車、新太魯閣Hello Kitty不鏽鋼便當盒、普悠瑪號列車組、第十代DRC一千便當空盒等，銷售額都破百萬。

台鐵餐旅服務總所總經理黃士弦表示，今年新商品預計六月鐵路節、十一月的鐵路便當節推出，希望能維持去年營收好表現。