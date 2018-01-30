二度路殺…石虎小草這次命喪國道

2018-01-30

〔記者林彥彤／台北報導〕台灣第1級保育類動物石虎又傳路殺慘案，且是短期間內發生在同一隻的二度路殺案。農委會特有生物研究保育中心昨天特別發布文章，盼保留「貓羅溪生態廊」以保護物種。

去年8月，1隻被命名為「小草」的石虎，不幸在國道3號220K處發生事故，所幸經醫治後恢復良好，並於12月被野放回山區。不料，野放不到1個月，今年1月9日再次接獲高公局通報，小草再度遭路殺，且已命喪輪下。

棲地破壞 才會穿越險境

特生中心助理研究員林育秀說明，小草第1次遭路殺救回時，為牠穿戴衛星發報器項圈，因此第2次發生路殺時，很快可以從項圈來確認是同一隻。但進一步評估發現，小草屍體重達5.4公斤，與野放時體重5.6公斤接近，顯示其野外覓食能力沒問題，推測是因棲地受干擾或破碎，導致牠必須冒險穿越道路。

特生中心推估，台灣石虎的數量約有600隻，然而自2011年統計，石虎遭路殺案件高達58件，其中南投和彰化的貓羅溪一帶就達10餘件。

從近年石虎遭路殺的資料可見，溪流和河岸是石虎棲息移動的重要廊道，但隨著土地的開發，棲地被破壞，石虎就必須到更遠的地方覓食。

林育秀說，特生中心已拜會貓羅溪管理單位的水利署第3河川局，雙方初步共識是，包括後續由南投縣政府調整在貓羅溪所推動的前瞻計畫內容，希望保留連續且足夠的長草區供石虎生活。