解血尿誤認為感染 老翁罹膀胱癌

2018-01-26

記者蘇金鳳／台中報導

若出現頻尿與間斷性血尿症狀，且解尿有灼熱感，並伴隨疼痛就要注意了，小心是膀胱癌！

80多歲賴姓老翁約半年前出現頻尿與間斷性血尿症狀，且解尿有灼熱感並伴隨疼痛，前往診所就醫。尿液檢查均顯示為泌尿道感染，經抗生素治療仍未見效。

賴翁到亞洲大學附屬醫院泌尿科就診，膀胱鏡檢查後確定為膀胱腫瘤。

亞大附醫泌尿科主治醫師邱鴻傑表示，賴翁「經尿道膀胱腫瘤刮除手術」，確診為膀胱泌尿上皮細胞癌第一期，並配合局部膀胱化療藥物灌注，才擺脫膀胱癌的陰霾，目前定期追蹤即可。

經尿道膀胱腫瘤刮除術 保留膀胱

邱鴻傑指出，膀胱癌雖不在國人十大死因之列，但全國每年初次診斷的人數已超過2000人，且男性好發率為女性的2倍以上，初期膀胱癌若能早期診斷、早期治療，約75%接受「經尿道膀胱腫瘤刮除手術」後仍可保留膀胱。一旦腫瘤侵犯膀胱肌肉層，患者則需接受根除性膀胱全切除，以及膀胱造口或人工膀胱，將會對生活造成極大影響。

邱鴻傑指出，接受「經尿道膀胱腫瘤刮除手術」術後需於3個月內追蹤，確認癌細胞未復發後，之後每3個月追蹤1次，2年後改為每半年追蹤1次，等5年期滿延長為每年追蹤1次，才能降低復發的機率。

邱鴻傑提醒，膀胱癌的危險因子包括：抽菸、長時間接觸農藥或化學染料製劑，以及重金屬中毒等。平時可透過戒菸、多喝水、吃低脂飲食、少吃加工肉品等方式降低罹膀胱癌的機率。

民眾出現血尿、反覆性泌尿道感染，應及早就醫找出原因，以免延誤治療。