醫病》血尿勿輕忽！膀胱癌患者截取小腸造膀胱

2018-01-12 08:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕小便出現血尿可別輕忽！72歲楊阿公一向身體硬朗，去年3月開始出現血尿，到台北慈濟醫院泌尿科診察發現膀胱腫瘤，經內視鏡刮除腫瘤後確診為侵犯性膀胱癌，泌尿科主任謝政興與醫師游智欽使用第四代達文西機械手臂為楊阿公執行膀胱根除術後，再截取一部份小腸重新塑型為新膀胱，病患僅需加強排尿訓練、定期追蹤即可。

謝政興說，大部份的膀胱癌是由泌尿上皮層長出來的惡性腫瘤，男性發生機率是女性的4倍，抽菸者發生機率同為不抽菸者的4倍，如果民眾喝到含砷的水，或經常接觸染劑、橡膠、皮革、鋁等物質的人都會增加罹癌風險。

膀胱癌的表現主要為無痛性血尿，必須透過膀胱鏡診斷，若癌細胞未侵襲肌肉層即為「表淺性膀胱癌」，這種情況只需刮除腫瘤、灌藥治療、定期追蹤即可；但若是侵犯到肌肉層的「侵犯性膀胱癌」則採取根除性膀胱切除手術。

游智欽指出，「根除性膀胱切除手術指的是將膀胱、攝護腺或子宮完全切除，「膀胱根除術合併新膀胱重建術」堪稱是泌尿科最困難的手術，傳統開腹的手術方式由於時間長、出血量多、傷口大（約15-20公分）、復原時間長、多併發症等缺點，通常會降低病人的手術意願，導致多數病人選擇復發率較高的放、化療；但在達文西機械手臂的輔助下，上述缺點皆得以改善，傷口更可縮小至最長6公分，大幅增加病人的手術意願。

游智欽提醒，尿路結石、膀胱發炎都有可能造成血尿，但一般血尿都常伴隨其他不適感，若是無痛性血尿，就必須多加留意並找醫師做檢查，以免延誤最佳治療時機。