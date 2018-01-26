機車車禍 當心主動脈創傷

2018-01-26

圖．文／余榮敏

服務心臟外科20多年，去年4月到10月半年時間，就接獲3件因車禍導致主動脈創傷重症病例，往年1年不到1件，現在的比例實在太高了。尤其病人來自不同家庭、不同年齡，但同樣是「機車族」，不禁要提醒，騎乘機車一定要更注意安全。

外傷死因第二高 僅次於頭部

近半年來處理的3名病例，分別是44歲女性上班族、74歲退休老伯與19歲男大生，他們分別在騎車上班、購物與上學的途中發生車禍，都出現主動脈創傷。

「主動脈」是從左心室延伸出來，跨越胸腔向下穿越腹腔，最後分為兩支連接下肢動脈，是人體最大的一條動脈，也是全身血液循環的主幹，一旦主動脈出現創傷，死亡率極高，這是因為心臟主動脈面對強大外力，就像扭毛巾一樣，突然一下減速，會導致心臟往前衝，造成後方相對固定的主動脈遭到大力拉扯，很容易造成損傷剝離及破裂。

急診醫師機警 救回3條人命

主動脈創傷是僅次於頭部外傷、第二高的外傷死因，統計顯示，主動脈創傷病人8成當場死亡，僅有2成能活著被送到醫院治療，如果沒有得到及早正確的診斷治療，送到醫院的病人中，又有3成會在24小時內死亡，這3位病人死裡逃生，幸運撿回一條命，要感謝急診醫師的正確判斷，機警安排電腦斷層，確認主動脈已出血損傷，通知心臟外科醫師在30分鐘內緊急手術。

致命變化往往只在一瞬間，病人很可能前一秒還講著話，下一秒突然激動、咳嗽，主動脈破裂，連救都來不及！還是要再次提醒，騎機車是「肉包鐵」，一定要特別小心。

（作者為台中慈濟醫院心臟外科主任）