北台未來一週濕冷 低溫探14度

2018-01-22

〔記者蕭玗欣、蔡文居、楊綿傑／綜合報導〕未來一週持續受東北季風打攪！氣象局預報員徐仲毅表示，北部、東北部多是濕冷天氣，週三過後水氣增，降雨範圍也會擴大，廿二日至廿六日，北台低溫還將下探十四度。

徐仲毅表示，昨晚一道鋒面通過台灣，預估中部以北、東北部地區今天上午有短暫陣雨。鋒面快速通過後，西半部下午將由南往北慢慢轉乾，僅剩東半部有局部性短暫雨。

週二基隆、北海岸、宜蘭及大台北山區因東北季風影響，開始出現局部短暫雨。週三過後水氣增加，整個北部、東半部都有短暫雨。中南部上半週則是多雲，偶有陽光露臉，週四、週五有機會受華南水氣影響，山區出現零星降雨。徐仲毅表示，週五、週六有另波冷空氣南下，目前觀察強度為東北季風等級。

南、高PM2.5破百 民怨泡毒氣

而由於南部近日大氣擴散不佳，空氣品質指標（ＡＱＩ）多日達「紅害」不良等級，其中，台南市紅害空污自前天上午七時起迄昨天傍晚五點，已持續卅六小時，創下去年入秋以來最糟的一次。安南測站昨天PM2.5逼近破百，高雄半數以上測站PM2.5破百。「自己家鄉自己救」網路公民團體PO文痛批說：「高雄、台南的鄉親每天泡在毒氣中，台北官員不知道PM2.5很毒嗎？」

台南啟動預警一級應變措施

環保署指出，台灣南、北的空氣品質逐年逐漸改善，但南部空品改善幅度確實不如北部，其中有氣候因素，有努力空間。環署強調，從十九日開始，中南部縣市就協調工廠減排。南市環保局表示，十八至廿一日連續四日成立防制指揮中心，啟動預警一級應變措施。

雲嘉南高屏連三天橘紅害

雲嘉南及高屏地區今起三天持續為橘色警戒及紅害等級，環保局提醒減少在戶外劇烈運動，若須外出，務必配戴口罩。