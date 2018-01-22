技職奧斯卡 教部首設國家產學大師獎／每年選拔10位 每人可獲90萬元獎金

2018-01-22

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部首度設立「國家產學大師獎」，每年將選拔出十位對技職教育有卓越貢獻的高中職和技專校院教師，地位尊崇猶如「技職界奧斯卡獎」，今年十月將首次頒獎，每位大師可各獲得九十萬元獎金。

教育部技職司長楊玉惠表示，國家產學大師獎的表揚對象，包括公私立技術型高級中等學校（高職）、普通型高級中等學校附設專業群科、綜合高中專門學程、專科學校、技術學院及科技大學之專任教師。

被推薦條件是最近十年內實務應用研發或研究具體績效傑出，對國家技職專業人才培育有卓著貢獻，且研究或研發成果，對產業之技術發展或創新具有價值，或能發揮促進產學緊密連結合作之效益，並對技職教育專業人才培育有卓著貢獻者。

台灣科大校長廖慶榮表示，該獎項代表政府對技職教育的重視，但要提振我國技職教育，根本之道應將我國大學的分類和定位更清楚化；歐洲國家長久把大學分為綜合大學和工業大學兩系統，我國的科技大學也應朝向工業大學定位，著重於技術和科技研發，協助解決產業問題。

台北市松山家商教師、全教總政策部副主任張文昌肯定設立美意，但他表示，高職教師的重點在教學，和科大教師的工作目標不同，恐不容易獲獎，期待配套設計可展現誠意。

高教界目前最受重視的教育獎項，包括獎金三百萬元的國家講座主持人、獎金六十萬元的學術獎等。但國家講座主持人獎金一年一百萬元、可領三年，國家產學大師獎獎金僅九十萬元，楊玉惠表示，將繼續爭取加碼。