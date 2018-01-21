衛福部調查：3歲童61％蛀牙

2018-01-21

6歲童近八成蛀牙 各年齡層盛行率逐年攀升

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國成人口腔健康問題堪憂，兒童齲齒狀況也不太妙。衛生署國民健康局（衛福部國健署前身）曾統計，我國三歲兒齲齒率高達六十一％、六歲高達七十九％，且各年齡層的盛行率逐年攀升。

國健局在二○○六年和二○一一年針對學齡前幼童調查，發現三歲到六歲的齲齒率都攀升，從二○○六年的五十八％（三歲）、七十三％（六歲），到二○一一年則增加到六十一％（三歲）、七十九％（六歲）。

學齡兒童平均2.5顆齲齒 也超標

而學齡兒童的牙齒保健狀況也不太好，國民健康局公布二○一二年的十二歲兒童恆牙齲齒經驗指數，我國分數高達二．五顆，僅次於菲律賓和柬埔寨，不但沒達到世界衛生組織（ＷＨＯ）訂定的兩顆以下目標，也沒達到我國自己設定的二．三顆標準。

兒童牙齒健康為何重要？國際兒童牙科醫學會理事長蔡宗平說，幼童乳齒在六個月大時開始萌發，廿顆乳齒在三歲時長成，六歲時長第一大臼齒，也是第一顆恆牙，乳牙並陸續替換為恆牙，因此在這段期間的牙齒保健特別重要。

搶救兒童牙齒 衛福部補助塗氟、窩溝封填

目前我國對學童的牙齒保健措施包括每週用含氟漱口水，駐校牙醫等；自二○一三年起，衛福部也補助六歲以下幼兒每三個月到半年牙齒塗氟一次，六歲到九歲兒童窩溝封填共四次，希望降低齲齒率。

蔡宗平說，政府在「學齡期」兒童的牙齒保健措施近年來做得不錯，包括塗氟等措施都是有效預防齲齒的做法，但學齡前幼童也就是六歲前的牙齒保健多靠父母監督，因此應該多注意對家長的口腔衛教宣導。

衛福部心理及口腔健康司副司長張雍敏說，這些保健措施都是近年才開始新實施，應有助於降低兒童齲齒率；張說，針對兒童的最新口腔健康調查也已進行到一半，預計明年結案，齲齒率應可有明顯改善。

蔡宗平說，家長應該帶著小孩從小建立口腔衛生保健的習慣，例如定時刷牙、少吃甜食等，配合學校的口腔保健活動，例如牙醫看診、塗氟等，可有效降低小孩蛀牙的風險。